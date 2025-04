Ilaria Pagani: “Saronno merita cinque anni di amministrazione capace di ascolto e vicinanza alla popolazione”

Si è tenuta oggi, sabato 12 aprile, a Villa Gianetti la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Ilaria Pagani a Sindaca di Saronno in vista delle prossime elezioni amministrative.

Pagani ha ufficializzato così la sua candidatura, illustrando il progetto politico che intende portare avanti per una Saronno più sicura e coesa.

Alla presentazione erano inoltre presenti i leader dei partiti e delle liste civiche che sosterranno la sua campagna elettorale. Tra queste, Tu@ Saronno e Insieme per crescere.

“Quando è giunta la proposta ho accettato consapevole che Saronno aveva necessità di un autentico cambio di passo. Saronno merita cinque anni di amministrazione capace di ascolto, vicinanza alla popolazione e alle richieste ed esigenze che essa promuove. Se alla base della politica a favore dei cittadini vi deve essere l’ascolto, ne viene anche l’apertura – non solo a parole ma anche nei fatti – a chi presenta una diversità di visione politica. Una politica dell’ascolto e della condivisione non perde, ad esempio, per strada consiglieri comunali e assessori ma anzi accoglie nuove forze” ha dichiarato Ilaria Pagani.

Durante il suo discorso Pagani ha inoltre rimarcato “Per questo, ripeto, ho accettato, di candidarmi come Sindaca. Sottolineo Sindaca e non Sindaco. Non è una questione solo semantica. È una questione su cui questa Coalizione crede: le pari opportunità. Qualcosa si è avviato in un recente passato, ma non basta. Lo dobbiamo a quelle donne che ogni giorno con coraggio e determinazione affrontano la loro quotidiana esistenza fatta di studio, lavoro, famiglia, affetti.

Una città quindi accogliente, aperta e viva. Viva anche attraverso una vita culturale e sociale capace di attrarre e far sentire sempre più l’orgoglio di essere saronnesi. Una città dove l’ambiente e la mobilità dolce non sono slogan ma stili di vita, apprezzati e ricercati anche da chi impiega poco meno di 18 minuti da Milano per raggiungerci”.

“Come in tutte le officine ognuno cura un aspetto e porta il proprio contributo. Il lavoro di idee è alla pari. Il programma lo stiamo costruendo giorno per giorno e i tavoli sono aperti a quante e quanti desiderano candidarsi per dare il proprio contributo. Da oggi cominciamo a scrivere una pagina nuova di Saronno. Insieme. Perché insieme può crescere e svilupparsi Saronno. Perché insieme si affrontano le sfide e si guarda al futuro. Perché insieme nessuno resta indietro. Perché insieme la città diventa un autentico bene comune. E perché l’insieme, il tutti insieme, fa la forza” ha concluso Ilaria Pagani.