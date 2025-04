“Impariamo a donare agli altri”, i bambini emozionano i volontari di Avis Gorla Minore

Ci sono lezioni di vita che non si dimenticano.

Magari le abbiamo ricevute da bambini e sono capaci di influenzare le persone adulte che siamo diventate e che saremo anche in futuro.

Galleria fotografica Il “Rosso Sorriso” dei bambini con Avis Gorla Minore 4 di 11

A tutto questo Avis Gorla Minore crede da sempre e, come ogni anno, ha rinnovato l’impegno educativo con le nuove generazioni: fra febbraio e marzo, infatti, i volontari della sezione gorlese hanno portato nelle scuole “Rosso Sorriso”, la campagna che mette al centro il valore del dono.

Una emozione reciproca si è respirata nei giorni di laboratorio offerti ai giovani scolari: i bambini hanno ricevuto una importante lezione di vita sulla generosità e sul pensare al bene comune, ma gli stessi volontari sono tornati a casa con il cuore pieno di stupore e gioia, per la genuinità dei sentimenti ravvisata in quelle piccole persone, capaci di cogliere il valore dell’aprirsi agli altri.

Questo il messaggio ricco di gratitudine che Avis Gorla Minore ha diffuso al termine del ciclo di incontri:

“Rosso Sorriso: la magia del donare Abbiamo appena concluso un’esperienza meravigliosa con Rosso Sorriso, un progetto che ci ha permesso di incontrare tantissimi bambini e di raccontare loro la magia del donare. Un dono che non si misura solo nel sangue, ma anche nei gesti di gentilezza, nell’altruismo e nella voglia di aiutare gli altri. Un enorme grazie alle maestre degli istituti Parini di Gorla Minore e Gabelli di Marnate, che ci hanno dedicato preziosi momenti per portare avanti questo messaggio così importante. Le nostre tappe sono state a Gorla Minore (il 20 e 27 febbraio) e a Marnate (il 21 e 28 marzo). Il GRAZIE più grande a tutti i bimbi delle prime classi dei due istituti! I bambini sono stati fantastici, curiosi e pieni di entusiasmo, dimostrandoci che il futuro può davvero essere più luminoso se coltiviamo il valore della generosità. Grazie ai nostri volontari che si sono occupati del progetto: Silvia, Damiano, Fabiana e Antonio.

Grazie di cuore anche alla nostra presidente e a tutto il Consiglio di Amministrazione di AVIS Gorla Minore Odv per l’impegno e la dedizione nel realizzare questa iniziativa. Grazie ad Avis Busto Arsizio e Valle Olona ed ai suoi volontari, Maurizio e Gianni, per aver seguito il nostro progetto in modo da proporlo a più scuole! Perché seminare il bene oggi farà crescere domani boschi di Rosso Sorriso, alberi rigogliosi di altruismo e gentilezza! E come ci ha detto un bimbo: RICORDIAMOCI DI NON SMETTERE MAI DI SORRIDERE!”.

I volontari Avis in classe con i bambini

Una lezione importante, che ha sicuramente portato conseguenze importanti nella formazione e nella crescita di queste giovani menti e, indirettamente, ai loro genitori e alle loro famiglie.

Partire dal sorriso per lanciare un messaggio più profondo sembra essere il modus operandi della nuova direzione di Avis Gorla Minore, Susy Pozzato alla presidenza e Silvia Caldiroli al suo fianco. Fin da questi primi mesi del cammino intrapreso, l’associazione ha scelto di comunicare con entusiasmo il valore della donazione, partendo proprio dai momenti di incontro e spensieratezza.

Mesi fa, durante la Color Ele Run – la corsa per bambini in una nuvola di colore realizzata durante la Gorlonga, dedicata al sorriso di Elena Giudici – Avis aveva invitato i genitori dei bambini presenti, a prendere in considerazione la donazione come scelta di altruismo. Adesso, attraverso “Rosso Sorriso” sono proprio i più piccoli che diffonderanno un messaggio pieno di colore ai più grandi. Una catena di sentimenti positivi che punta a coinvolgere anche gli adolescenti, grazie alle prossime iniziative: così assicurano Pozzato e Caldiroli, promettendo grandi novità.

E di un mondo meno egoista abbiamo tutti bisogno, soprattutto ora.

Per informazioni su Avis e unirsi ai donatori della sezione gorlese:

– mail: gorlaminore.comunale@avis.it

– telefono: 3398570555

– la sede è in Via Volta 1 a Gorla Minore c/o Fondazione Raimondi