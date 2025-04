In adozione 30 cani di razza Australian Sheperd sequestrati dai Carabinieri a Bellagio

Nei giorni scorsi un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Asso ha portato alla scoperta di un allevamento clandestino a Civenna, nel comune di Bellagio, dove 30 cani, in gran parte di razza Australian Shepherd e quattro cavalli di razza araba sono stati trovati in condizioni igienico-sanitarie gravi e inadeguate alle loro necessità.

L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 aprile, è partito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato un cane particolarmente aggressivo nella sua proprietà. I Carabinieri forestali indagando sulla provenienza del cane hanno scoperto poco distante un’abitazione nascosta dalla vegetazione, al cui interno sono stati ritrovati i cani rinchiusi in spazi angusti e privi di qualsiasi tipo di cura. Un vero e proprio allevamento clandestino, senza alcuna autorizzazione. La proprietà è stata sequestrata e i cani portati in strutture adeguate

I 30 cani e i 4 cavalli recuperati durante l’operazione sono ora in cerca di nuove famiglie disposte ad accoglierli e prendersene cura. Gli animali potranno essere affidati a cittadini che si dichiareranno idonei, senza alcun onere economico, previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria competente.

Chi desidera adottare uno degli esemplari può rivolgersi al Gruppo Carabinieri Forestale di Como in via Pio XI, 130 a Como (telefono 031.263380), o al Nucleo Forestale di Asso. Saranno gli esperti a seguire l’iter di adozione, fornendo tutte le informazioni necessarie per garantire una sistemazione adeguata e sicura agli animali salvati.

(Immagine di repertorio – Foto di torstensimon da Pixabay)