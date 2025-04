In auditorium a Rescaldina va in scena “Quel mattino a Lampedusa”

Martedì 8 aprile alle 21 in auditorium a Rescaldina andrà in scena la lettura scenica con musica ed immagini “Quel mattino a Lampedusa”, organizzata dall’associazione Noi X Rescaldina, con il patrocinio del Comune, a sostegno delle attività di ResQ Onlus

«A solo mezzo miglio all’alba del 3 ottobre 2013 va a picco un barcone stracolmo di profughi. Annegano 366 dei 535 fra Eritrei, Somali, Etiopi e Siriani che erano a bordo – spiegano dall’associazione ResQ -. Fuggivano dalle guerre, dalle dittature, dalla povertà. Cercavano protezione ed aiuto, speravano in una vita migliore in Europa. Cos’è accaduto quella mattina? Come si sono salvati i superstiti? Come hanno reagito i lampedusani e i turisti che si trovavano nelle vicinanze del luogo della tragedia? A queste domande risponde il testo elaborato da Antonio Umberto Riccò, scritto sulla base delle dichiarazioni di profughi, turisti e lampedusani ma anche della Guardia Costiera e di alcuni esponenti politici».

«Il testo racconta fatti e mette a confronto le varie testimonianze integrando la lettura scenica con sei brani musicali composti da Francesco Impastato e le fotografie fornite in particolare dall’Associazione Archivio Storico di Lampedusa – proseguono dalla onlus -. La lettura scenica è stata prodotta ad Hannover da un gruppo composto da volontari italo-tedeschi per non dimenticare le oltre 30.000 persone annegate nel Mar Mediterraneo negli ultimi 10 anni e allo scopo di sostenere il lavoro delle associazioni impegnate a favore della politica più umana verso i rifugiati».