In Comune a Cunardo la mostra “Life Support” che racconta i salvataggi in mare di Emergency

Prosegue fino a domenica 6 aprile a la mostra fotografica “Life Support. La nave di Emergency“, allestita da Emergency Varese nella sala consiliare del Comune di Cunardo. L’iniziativa è stata inaugurata venerdì pomeriggio con la presenza del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che ha incontrato gli amministratori di Cunardo e Valganna e ha investito ufficialmente i sindaci dei Consigli comunali dei ragazzi dei due Comuni.

L’iniziativa – promossa in collaborazione con il Comune di Cunardo, il Tavolo per la Pace dell’Alto Varesotto e la Comunità montana Valli del Verbano – è un’occasione molto coinvolgente per conoscere da vicino il lavoro della nave Sar (Search And Rescue) di Emergency, l’impegno dello staff e le storie dei naufraghi soccorsi. Attraverso una selezione di immagini suggestive, scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni della nave Life Support, i visitatori possono immergersi in una realtà spesso lontana dai riflettori, ma che rappresenta una delle emergenze umanitarie più drammatiche del nostro tempo.

Durante la mostra è inoltre possibile “salire a bordo” della Life Support grazie alla realtà virtuale. Un’opportunità straordinaria per vivere in prima persona ciò che accade durante le missioni di salvataggio e comprendere l’importanza di un’azione umanitaria concreta.

Sarà possibile visitare la mostra fino a domenica 6 aprile, nelle giornate di mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17), sabato e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle18). Nelle giornate di mercoledì e venerdì parteciperanno all’iniziativa anche le classi dell’Istituto comprensivo Vaccarossi di Cunardo, in un’ottica di coinvolgimento e sensibilizzazione delle nuove generazioni.

L’ingresso è a offerta libera e, per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione via email all’indirizzo varese@volontari.emergency.it