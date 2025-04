In corso la bonifica avanzata dopo una notte di lavoro per l’incendio boschivo di Premeno

È in fase di bonifica avanzata l’incendio boschivo divampato nella giornata di domenica 6 aprile, nel territorio del Comune di Premeno in località Pollino – Pizzo d’Omo, a circa 1000 metri di altitudine. Il rogo, alimentato da condizioni climatiche secche, si è rapidamente propagato, arrivando a lambire alcune abitazioni civili, che tuttavia non sono state coinvolte grazie all’intervento tempestivo delle squadre di terra.

L’operazione ha richiesto uno spiegamento imponente di forze: tre squadre dei Vigili del Fuoco, una squadra con autobotte, e circa 35 unità del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte provenienti da diverse delegazioni locali. A supporto anche due elicotteri della Regione Piemonte e l’elicottero pesante Erikson S64 della Flotta Aerea dello Stato, coordinati dal personale del Comando VVF del Verbano-Cusio-Ossola.

Durante la notte, la situazione è stata costantemente monitorata grazie alla presenza sul posto di un’unità dei Vigili del Fuoco con Unità di Comando Locale (AF/UCL) e squadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni), impiegati per perimetrare l’area bruciata e rilevare eventuali focolai residui.

Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 7 aprile, le operazioni sono riprese con un briefing operativo tra il personale DOS (direzione operazioni di spegnimento) vigili del fuoco e AIB (Antincendio boschivo) per una valutazione precisa della zona interessata e per la bonifica dei punti caldi ancora attivi. Presenti sul posto anche i carabinieri e i carabinieri Forestali per il supporto e la sorveglianza dell’area.

(foto Eugenia Romeo)