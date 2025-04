In memoria di Raffaele Nurra: Mauro Pramaggiore è il nuovo presidente di “Persone&città”

C’è stato un momento di forte emozione durante l’ultima riunione del Direttivo di Persone&città. Al centro dell’incontro, il ricordo di Raffaele Nurra, il presidente dell’associazione scomparso improvvisamente il 10 marzo scorso: un’assenza che pesa, non solo per il ruolo formale che ricopriva, ma per l’energia, le idee e la profonda umanità che aveva saputo donare all’associazione sin dalla sua nascita.

L’architetto Nurra non era soltanto un punto di riferimento creativo: era un tessitore di relazioni, capace di costruire ponti tra mondi diversi, animato da una visione culturale aperta e condivisa. È proprio da questo spirito che il Direttivo ha deciso di con la volontà di dare continuità al suo impegno attraverso iniziative che ne custodiscano e valorizzino la memoria. In quest’ottica, infatti Persone&città ha deciso di «Aprire un dialogo con le tante realtà varesine che hanno incrociato il cammino di Raffaele Nurra, per costruire insieme progetti che ne riflettano l’approccio umano e collaborativo» spiega la nota dell’associazione.

Durante la riunione, il direttivo ha eletto all’unanimità il nuovo presidente: Mauro Pramaggiore, già vicepresidente e tra i fondatori del gruppo. Laureato in Economia alla Bocconi, con un passato da consigliere comunale a Varese, Pramaggiore è oggi attivamente coinvolto in ambito sociale e culturale in diverse realtà cittadine. La sua nomina rappresenta un segno di continuità, ma anche l’impegno a raccogliere e rilanciare l’eredità lasciata da Nurra.