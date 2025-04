In visita al liceo di Arconate una delegazione di studenti dalla Polonia nel nome della cittadinanza europea

Dal 6 all’11 aprile, il Liceo I.O. Europeo di Arconate ospita una delegazione di studenti e docenti provenienti dal Liceo Generale di Zabrze, nel sud della Polonia, nell’ambito del progetto Erasmus+ “A Home Away from Home”. Un’iniziativa che mette al centro i valori dell’accoglienza, dell’identità e della cittadinanza europea, offrendo a tutti i partecipanti un’importante occasione di crescita umana e culturale.

Nel corso della settimana, studenti italiani e polacchi stanno partecipando a un ricco programma di attività che coniuga apprendimento, scoperta del territorio e collaborazione. L’esperienza è iniziata con l’accoglienza in famiglia, per poi proseguire con momenti formativi e culturali, tra cui una visita guidata nel cuore di Milano – dalle Terrazze del Duomo ai luoghi più emblematici della città – e due giornate di laboratori interculturali presso la grangia di Monluè e il PIME.

Particolarmente significativo è stato l’incontro dell’8 aprile con Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla memoria delle 368 persone che nel 2013 persero la vita al largo di Lampedusa.

Brhane ha condotto presso l’auditorium di Arconate un workshop sui diritti umani e sulle migrazioni, suscitando riflessioni profonde e partecipate. Nato in Eritrea, lascia il Paese a 17 anni per evitare il servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato. Durante il viaggio affronta episodi di violenza, detenzione e situazioni di grave pericolo. Dopo vari tentativi respinti di attraversare il Mediterraneo, riesce a raggiungere la Sicilia alla fine del 2005. Da quel momento si occupa di supportare persone in fuga da contesti di abuso e violenza.

Tra le attività in corso figura anche la creazione di podcast tematici, frutto della sinergia tra studenti italiani e polacchi, che stanno lavorando fianco a fianco mettendo in campo competenze digitali, linguistiche e comunicative.

Il Dirigente Scolastico, dott. Emanuele Marcora, ha così commentato: «Gli scambi Erasmus+ rappresentano esperienze formative straordinarie: gli studenti vivono momenti autentici di apertura al mondo, imparano a collaborare superando barriere linguistiche e culturali, e costruiscono relazioni che spesso vanno ben oltre i confini del progetto. È proprio da queste esperienze che può nascere una vera cittadinanza europea».

Un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie ospitanti, per la generosa accoglienza, e ai docenti referenti – Martina Baroni, Roberta Bellucci, Luca Biasibetti, Elena Petruzio e Monica Re – per l’impegno appassionato e l’organizzazione puntuale che hanno reso possibile questa preziosa esperienza.