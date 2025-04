Inaugurato il nuovo baby pit-stop di Olgiate Olona

È stato ufficialmente inaugurato nella giornata di giovedì 17 aprile il baby pit-stop al Comune di Olgiate Olona, alla presenza delle autorità dell’amministrazione comunale. La cerimonia ha segnato l’apertura di questo importante punto della rete “Baby pit stop” promossa da ATS Insubria in collaborazione con UNICEF Italia, dedicato alle mamme e ai loro bambini.

Il progetto si inserisce nell’innovativa iniziativa che, nel rispetto delle politiche per la famiglia, promuove l’allestimento di luoghi pubblici da destinare all’allattamento. La nuova struttura, allestita presso la Sala Polifunzionale del Municipio (piano terra), offre alle neomamme una poltrona comoda per l’allattamento, un fasciatoio per il cambio dei bambini e uno spazio gioco attrezzato, un ambiente accogliente e piacevole, analogo spazio allattamento e cambio neonati è allestito anche presso la Biblioteca Comunale.

Durante la cerimonia, l’Amministrazione ha espresso sincera gratitudine verso tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il Centro per la Famiglia Valle Olona, la Cooperativa La Banda e l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, al Comune di Olgiate Olona: l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Cultura, l’Ufficio Tecnico, la Polizia Locale, l’Ufficio Gestione Risorse, la Biblioteca Comunale, il ringraziamento è stato rivolto anche agli Assessori Sofia Conte (Cultura), Daniela Camatta (Salute) e Leonardo Richiusa (Servizi Sociali) per il loro fondamentale impegno.

Il Baby Pit Stop, che si pregia di essere un presidio ufficiale UNICEF, è stato dedicato alla memoria di Gregorio Palma e a “tutti i bambini che ogni giorno affrontano sfide più grandi di loro, senza paura, sempre col sorriso”. Un momento di particolare commozione ha caratterizzato i ringraziamenti alla famiglia Palma e alla dipendente comunale Martina, madre di Gregorio, che hanno permesso questa significativa dedica.