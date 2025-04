Incendio nella notte a Cantello, in fiamme il tetto di una villetta: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 aprile a Cantello, dove un incendio ha coinvolto il tetto di una villetta situata in via pianezzo.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un importante dispiegamento di mezzi: due autopompe, due autobotti e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura si sono protratte per diverse ore.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese, non si registrano feriti. Ancora in fase di accertamento le cause all’origine del rogo. L’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di contenere le fiamme evitando danni maggiori alla struttura e alle abitazioni circostanti.