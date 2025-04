Incidente alla rotonda tra Castellanza e Legnano, coinvolto un van per il trasporto cavalli

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente accaduto alla rotatoria tra corso Garibaldi e via per Castellanza, ma sono state decisamente lunghe le code registrate sulle arterie principali a confine tra Legnano e Castellanza. Un disagio al traffico riscontrato a causa di un impatto tra diversi mezzi, tra cui un van per il trasporto cavalli, che è stato rilevato dalla Polizia Locale alle 18 di oggi, lunedì 7 aprile.

Fortunatamente non c’è stata la necessità dell’intervento del personale del 118. La viabilità dopo diversi minuti di blocco è tornata piano piano alla normalità verso le 18.40.