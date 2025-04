Incidenti in calo, ma aumentano le vittime: il bilancio 2024 della Gendarmeria stradale ticinese

Il 2024 si chiude con luci e ombre per quanto riguarda la sicurezza stradale in Ticino. Secondo il bilancio diffuso dalla Polizia cantonale, lo scorso anno sono stati registrati 3.901 incidenti, in leggera diminuzione rispetto ai 3.965 del 2023. Tuttavia, si segnala un aumento significativo degli incidenti mortali, passati da 7 a 18, con 19 vittime totali, tra cui tre pedoni, due motociclisti e un ciclista. In quattro casi, le morti sono state causate da un malore alla guida.

Nel dettaglio, 3.320 sinistri hanno provocato soli danni materiali, mentre 581 hanno coinvolto persone: 538 feriti lievi e 163 gravi. Una tendenza preoccupante è l’aumento del coinvolgimento di persone anziane negli incidenti mortali, un fenomeno che si osserva in modo crescente dagli anni Novanta.

Più controlli, meno infrazioni

L’attività di controllo ha visto un’intensificazione delle verifiche su più fronti. I radar fissi e semistazionari hanno monitorato oltre 18 milioni di veicoli, con infrazioni contenute allo 0.55% (Balerna) e allo 0.82% (altri punti). Sono stati inoltre effettuati 599 controlli mirati, con 2.346 revoche di licenza, in calo rispetto all’anno precedente. I casi di pirateria della strada sono diminuiti da 26 a 16 episodi, equamente distribuiti tra aree urbane e autostrade.

Controlli su alcol e veicoli pesanti

Nel 2024, 4.010 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemici, il 22% dei quali in seguito a incidenti. Le violazioni riscontrate per guida in stato d’ebbrezza o inidoneità sono state 506, tra cui 370 gravi. Il Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) di Giornico ha verificato 6.349 conducenti, di cui 53 risultati in infrazione.

Lungo l’asse nord-sud, sono transitati 389.224 veicoli pesanti, con un aumento del 3.8% rispetto al 2023. Il traffico merci potrebbe crescere ulteriormente a causa di lavori programmati sull’asse del Brennero, con conseguente spostamento sulla rete svizzera.

Verifiche e sanzioni al CCVP

Nel 2024, il CCVP ha selezionato 11.883 veicoli per controlli approfonditi. All’8.6% è stata imposta una limitazione o un divieto di proseguire il viaggio. Su 2.384 mezzi è stato eseguito un controllo tecnico completo, con irregolarità emerse in quasi l’80% dei casi. Oltre alle attività del centro, sono stati effettuati 43 controlli professionali su altri assi viari cantonali.