“Investiamo per sostenere la partecipazione, l’attività politica e quindi la Democrazia nel paese”

«In un tempo in cui le democrazie liberali sono messe in discussione dalla prepotenza finanziaria di plurimiliardari stranieri e dalla forza economica delle big tech, il partito democratico riparte da città e paesi, dal coinvolgimento della base, dalla formazione politica».

“Condividiamo in pieno queste parole della Segretaria Elly Schlein e le facciamo nostre” – è quanto sostengono dalla segreteria provinciale del Partito Democratico lanciando la campagna del 2 per mille prevista per finanziare le forze politiche – Il 2×1000 è una opportunità per sostenere la vita democratica del Paese, destinando una minima quota delle proprie imposte ad un partito politico senza alcun costo per la cittadina ed il cittadino.

Come donare? Quando si compila la dichiarazione dei redditi (mod 730, modello certificazione unica, modello redditi) basta inserire il codice del partito nell’apposita sezione, non è una tassa aggiuntiva, ma solo una quota delle imposte dovute. Per questo ci rivolgiamo alle cittadine ed ai cittadini della nostra provincia per invitarli a sostenere, senza oneri per loro, l’attività del Partito Democratico, indicando come opzione il codice M20”.