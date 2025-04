“Istituto Fermi / San Giulio” di Castellanza impegnato nei progetti europei Erasmus

Proseguono con successo le iniziative di carattere internazionale che vedono protagonista il complesso scolastico castellanzese “Istituto Fermi / San Giulio” nell’ambito dei progetti europei Erasmus. Dopo la positiva esperienza che ha coinvolto due mesi fa gli studenti di seconda e terza media della San Giulio e 15 ragazzi spagnoli provenienti dall’Estremadura e dall’Andalusia, in questi giorni è toccato alla classe IV ITE del Fermi partecipare al progetto Erasmus organizzato in collaborazione con il Liceo Agiou Antoniou di Limassol (Cipro). Il progetto, che ha avuto come filo conduttore il tema dell’inclusione e della disabilità, è stato presentato dai referenti Elisa Mazzucchelli e Lorenzo Cusumano nel corso di un incontro cui hanno partecipato anche le dirigenti del “Fermi” Stefania Mazza e Ivana Morlacchi nonché il sindaco reggente di Castellanza Cristina Borroni e l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi.

Nel corso della settimana otto ragazzi ciprioti di 16/17 anni, accompagnati da due insegnanti, hanno lavorato in classe con i loro coetanei castellanzesi. Gli studenti hanno anche partecipato a due escursioni: una nella splendida cornice delle Isole Borromee sul Lago Maggiore (con visita al palazzo Borromeo sull’Isola Bella e con passeggiata sull’Isola dei Pescatori), un’altra a Milano per ammirare i principali monumenti e partecipare ad un workshop presso la mostra Dialogo nel buio – Museo dei ciechi.

Ma i momenti forse più significativi della bellissima esperienza, considerato il tema del progetto (inclusione e disabilità), sono stati gli incontri con due associazioni del territorio. Il primo con la “Cooperativa Il Progetto” di Castellanza, che dal 1987 si occupa di assistenza e del reinserimento in società di persone che hanno avuto problemi di dipendenze: i ragazzi hanno tra l’altro potuto pranzare nel laboratorio dell’associazione “Fatti della stessa pasta”, dove gli assistiti imparano le tecniche culinarie al fine di progettare un rientro nel mondo del lavoro. Il secondo incontro si è tenuto con l’Associazione Revolution di Busto Arsizio, dedicata in particolare alle problematiche dei ragazzi autistici.

Il grande successo che Erasmus ha tra gli studenti ha spinto il “Fermi” ad insistere su questa strada di stimolante confronto tra ragazzi di diverse nazionalità: la scuola castellanzese si è infatti già assicurata, vincendo un concorso nell’ambito della Comunità Europea, la possibilità di dar vita ad un nuovo progetto che si terrà all’inizio del prossimo anno scolastico e che coinvolgerà sedici studenti delle superiori. I dettagli della nuova iniziativa verranno messi a punto nei prossimi mesi, quando si conoscerà anche quale paese europeo verrà coinvolto.