Jennifer Boldini resta alla UYBA: terza stagione in biancorosso per il regista

UYBA Volley Busto Arsizio è lieta di annunciare oggi la conferma di Jennifer Boldini, che disputerà la sua terza stagione consecutiva con la maglia biancorossa. La palleggiatrice classe 1999 è ormai, insieme alla già confermata Rebecca Piva, una vera e propria bandiera del club, oltre a essere una delle beniamine più amate dai tifosi bustocchi.

Jennifer rappresenta bene tutti i valori UYBA: talento, serietà e cuore. La società non può dunque che felicitarsi di questa importante conferma, che fa seguito a quelle già annunciate di Piva, Van Avermaet e Pelloni.

Le statistiche della stagione 2024/2025

Nell’ultima stagione di Serie A1, Boldini ha confermato le sue qualità con numeri di grande spessore:

26 presenze stagionali, 61 punti totali realizzati, 34 punti in attacco, 5 ace e 22 muri. Brillante nella gestione del gioco, con regia fluida ed equilibrata. Non solo: i numeri parlano di una palleggiatrice moderna, capace non solo di orchestrare il gioco ma anche di essere pericolosa in prima linea, sia a muro che in attacco.

Numeri e qualità che non sono passati inosservate: Jennifer ha già partecipato ai primi collegiali con la nazionale italiana di coach Julio Velasco e sogna di partecipare agli imminenti impegni ufficiali in maglia azzurra. Boldini non è però certo nuova alla nazionale: nel 2015 viene convocata nella rappresentativa under 18, conquistando il bronzo al XIII Festival olimpico estivo della gioventù europea, mentre nel 2016 partecipa al torneo di qualificazione per i mondiali con la nazionale under 23 e al campionato europeo con la nazionale under 19. Nel 2017 viene convocata nell’under 20 con la quale disputa il campionato mondiale di categoria.

La carriera di Jennifer Boldini

Originaria di Castiglione delle Stiviere, Jennifer ha iniziato il suo percorso nella pallavolo d’élite con la Metalleghe Montichiari, per poi proseguire nella Foppapedretti Bergamo, nel Volley Soverato, passando per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, il Vero Volley Monza e la Valsabbina Millenium Brescia. Nel 2022 il suo arrivo alla UYBA Volley Busto Arsizio.

Parola a Jennifer

«Sarà il mio terzo anno in questa città, con questa maglia, in questa arena che ormai chiamo casa. Ne sono davvero felice. In questi due anni abbiamo vissuto tanto, dentro e fuori dal campo: è stato un percorso fatto di crescita, di sfide, di emozioni. E ogni stagione mi ha lasciato qualcosa in più. Il mio augurio è quello di riuscire a continuare su questa strada, insieme, con ancora più consapevolezza e voglia di migliorarci. Sono curiosa di conoscere la nuova squadra, di ritrovare chi c’era e accogliere chi arriverà. E soprattutto non vedo l’ora di rivedere l’arena piena, calda, viva: è casa nostra, ed è lì che tutto prende senso Ci vediamo presto!».

Con la conferma di Jennifer Boldini, la UYBA continua a costruire il suo futuro puntando sull’identità, sulla qualità e sull’affetto reciproco tra squadra e tifoseria. Una certezza in regia, per continuare a sognare insieme.