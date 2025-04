Kastritis: “La Virtus è una motivazione in più. Varese non cambia filosofia”

Fuori Alex Tyus, ormai rivestito del gialloblu del Maccabi Tel Aviv, dentro Justin Gray che dovrà dimostrare di essere all’altezza delle situazione dopo un campionato che definire deludente è un complimento. Tanto più che l’ala della Florida ha un contratto anche per l’anno venturo.

Sarà questo l’assetto con cui la Openjobmetis si presenterà in campo domenica 27 aprile alla Segafredo Arena (19.30), nell’area della fiera di Bologna, contro una delle due capolista della LBA (l’altra è Trapani) in piena lotta per il primato a fine stagione regolare. Un impegno letto a 48 ore dalla palla a due da Ioannis Kastritis nel consueto “question time” del venerdì al Campus.

«L’assenza di Tyus non è una nuova situazione per noi – spiega l’allenatore greco – ma dovremo per forza cambiare qualcosa a livello di ruoli perché senza Alex avremo bisogno di un secondo pivot (Fall e Anticevich dovrebbero avere minuti, così come Esposito nel ruolo di ala grande ndr). Però la nostra squadra non ha nulla a che vedere con le singole persone; tutto riguarda l’approccio del gruppo e il modo in cui affrontiamo ogni situazione».

Riguardo alla preparazione del match di Bologna, Kastritis spiega: «Arriviamo da una buona settimana di allenamenti e sappiamo che giocheremo in trasferta contro una squadra molto forte come la Virtus. Tutti possono capire il livello di difficoltà della partita, ma per noi sarà importante cercare di mostrare in campo le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni senza cambiare la nostra filosofia. A me piace dire che noi non competiamo con i nostri avversari, ma con noi stessi; questo è il modo in cui affrontiamo le partite. Giocare contro una squadra di alto valore come la Virtus dà sempre una motivazione in più ad ogni giocatore e ad ogni squadra».

Come logico, l’ambiente biancorosso si augura di tagliare il traguardo salvezza senza dover aspettare oltre e molto dipenderà dal risultato di Scafati (che ha ceduto Maxhuni in Turchia). Se la Givova dovesse perdere, anche l’aritmetica sarebbe favorevole alla Openjobmetis ma i campani giocano in casa con Treviso e possono allungare le proprie speranze.

«Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato, ma la stagione non è ancora finita – conclude Kastritis – vogliamo scendere in campo e competere con noi stessi per fare le cose al miglior livello possibile. Al termine della partita vogliamo sentirci soddisfatti dello sforzo che abbiamo fatto in campo».