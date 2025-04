La “Bumba da Cursa” fa il pieno a Pasquetta: vittoria per Luca Venier e Letizia Cavallaro

Circa 440 appassionati podisti si sono dati appuntamento nella mattina di Pasquetta a Busto Arsizio per disputare la “Bumba da Cursa”, gara tradizionale, organizzata dalla società “Bumbasina Run”, che per la prima volta è stata inserita nel circuito provinciale del “Piede d’Oro”.

Il tracciato di 9 chilometri, con partenza e arrivo dalla sede del Consorzio del Parco Alto Milanese, ha visto la vittoria assoluta di Luca Venier tra gli uomini e di Letizia Cavallaro tra le donne; circa 150 gli atleti iscritti al PDO al via e tra essi le vittorie sono andate a Sandro Cavallaro (maschile) e Debora Spalenza (femminile).

Nella classifica assoluta Venier ha preceduto Davide Vitali e Dario Perri; Cavallaro (Arcisate) – quarto – ha chiuso in 32.39 precedendo di pochi secondi Giuseppe Duchini (singolo) e Antonio Vaso (Cardatletica) a loro volta sul podio della graduatoria Piede D’Oro. Subito dopo sono giunti Biagio Spadaro (Circuito Running) e Alberto Rossi (Arsaghese) a completare le prime posizioni.

In ambito femminile il successo è andato, come dicevano a Letizia Cavallaro, con Debora Spalenza (Orecchielle Garfagnana) che vince per la terza volta su tre gare tra le iscritte PdO chiudendo in 35.21. Brava anche Cecilia Curti (Runners Legnano) terza assoluta davanti ad altre specialista del PdO come Ilaria Bianchi (Recastello Radici), Martina Menegotto (Valbossa), Marta Gioia (Joint Running Club). Chiudono le prime posizioni Silvia Ceresa (Mezzanese) e Simona Ferraro (Campus Varese).

Dopo una settimana piovosa, la “Bumba da Cursa” ha goduto di meteo sereno che ha contribuito a migliorare i sentieri sterrati del Parco Alto Milanese, inzuppati nei giorni precedenti la gara. Il percorso, totalmente pianeggiante, prevedeva due tornate su un circuito da 4,5 chilometri: chi ha aderito al percorso breve mentre i bambini si sono confrontati nel minigiro da 500 metri.

Dopo l’inusuale appuntamento al lunedì (festivo), il Piede d’Oro riprenderà con la classica cadenza domenicale: la quarta gara stagionale del calendario arriva subito, il 27 aprile, con la 23a edizione della Stramulino che si disputa a Ronchee di Brebbia grazie all’impegno della Polisportiva Roncherese.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

4 maggio: Malnate – Città di Malnate

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili