La Casa del Popolo di Cardano festeggia il Primo maggio. E centoventi anni dalla fondazione

Le mura sono in gran parte ancora quelle, quelle “tirate su” nell’ormai lontano 1905: festeggia 120 anni la Cooperativa Casa del Popolo di Cardano al Campo, nata per gestire la “casa dei lavoratori” che nacque aggregando precedenti circoli del paese, allora prevalentemente agricolo ma già a contatto con le fabbriche del Gallaratese, dove maturava la coscienza della classe operaia.

Parole antiche, esigenze trasformatesi nel tempo. La Casa del Popolo c’è ancora e ancora ospita e mette in contatto realtà diverse, dai partiti ai ragazzi del “circo moderno”, dalle associazioni ai tanti che frequentano il Quarto Stato, il circolo rinato nel 2011 (e che ha quindi già una sua storia alle spalle).

Giovedì 1° Maggio 2025, come ogni anno, si onorerà la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche la ricorrenza “tonda” dei centoventi anni.

«Dal 1905, anno di fondazione, attraverso cento e più anni di storia la cooperativa Casa del Popolo di Cardano è stata sempre strettamente legata alla vita sociale economica, politica e culturale del nostro paese» dice Daniele Crespi, attuale presidente della cooperativa. Che torna alle radici di questa presenza: «Le caratteristiche fondamentali del suo esistere sono state la difesa del potere di acquisto delle classi meno abbienti, la difesa dei diritti dei lavoratori, l’antifascismo, la messa a disposizione di spazi di strutture e l’appoggio alle organizzazioni e associazioni che si battevano per i diritti ed il progresso delle classi lavoratrici».

«Oggi, proseguendo nello stesso spirito, la Casa del Popolo ospita e gestisce il Circolo Quarto Stato un locale, un ristorante, una sala eventi un luogo di pausa e di incontro, di suoni e di pensieri. Inoltre, ospita e collabora con la “Scuola di italiano per stranieri” realizzata insieme all’Associazione Laura Prati e la Cooperativa Casa del Popolo». E ancora ci sono la Ciclofficina popolare “CCdP – Fedeli alla Ruota”, la Scuola di Circo Sbocc, “l’arte che sboccia” negli spazi dell’ex bocciodromo riadattati a nuove esigenze. Il circolo anche è punto di distribuzione della PPDO – Piccola e Poetica Distribuzione Organizzata , che attualizza le modalità di acquisto condiviso, guardando alla qualità, al portafogli e anche al sostegno ai piccoli produttori. Ma le mura di via Vittorio Veneto accolgono anche altre associazioni sportive, sociali, politiche e culturali.

“Affinché si verrà più istruiti”

Grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura, la cooperativa Casa del Popolo ha potuto censire e riordinare un complesso di ben sei archivi presenti tra le mura del 1905: quello della stessa Casa del Popolo, con relativo gruppo bocciofilo, quello del Consorzio agricoltori cardanesi (anch’esso una cooperativa), quelli dei partiti di sinistra Pci e Psi. E ancora l’archivio dell’Anpi cardanese – ancora attiva – e dell’Arci, esperienza durata dal 1969 al 1995 (li inventari sono disponibili qui, mentre qui ci sono le istruzioni per la consultazione).

Per il progetto di custodia degli archivi è stata usata una riga di un vecchio documento che era già stata rispolverata in passato e che restituisce il clima delle Case del Popolo tra fine Ottocento e inizio Novecento: “affinché si verrà più istruiti”, un motto che ricorda che quei luoghi servivano alle esigenze materiali e anche per l’elevazione progressiva della classe lavoratrice.

«Centoventi anni di cooperazione e attivismo. “E non è ancora finita”».

Il programma della Festa del primo maggio a Cardano

Ore 11:45 – Aperitivo musicale con la Filarmonica di Cardano

A seguire – Saluti istituzionali

Pranzo sociale (su prenotazione entro il 24 aprile):

Adulti €25 – Bambini €10

Ore 16:00 – Spettacolo di CircoTeatro a cura della Scuola di Circo Sbocc

Dalle ore 20:00 – GOODVIBESOUND DJ set con cucina e birre del Circolo (aperto a tutti)