La “Cittadella dello sport” di Gallarate pronta a luglio. Il primo bando di gestione va a vuoto, pubblicato il secondo

La “Cittadella dello sport” di Gallarate, al quartiere Azalee, sarà pronta nel cuore dell’estate 2025. Nel frattempo è andata “a vuoto” la prima gara per l’affidamento della gestione. Così il Comune ri-avvia subito la procedura per l’affidamento del nuovo impianto che affianca quelli esistenti dello stadio “Azzurri d’Italia (i nuovi impianti sono quelli visibili nella parte bassa della foto di apertura dell’articolo).

La prima gara era stata avviata lo scorso 17 gennaio e non è andata del tutto deserta: una società (la Asd Kids Sport Education di Motta Visconti, Pavia) ha presentato una offerta, che è risultata però incompleta per assenza di Piano di fattibità tecnico-economica e Piano di fattibilità economico-finanziaria e dunque tecnicamente “non ammissibile”. La procedura è tecnicamente andata comunque deserta e quindi non aggiudicata, come “verbalizzato” il 18 aprile scorso.

E adesso? Si apre subito una nuova gara, pubblicata con delibera 290 di martedì 29 aprile.

Che tempi ha? «Abbiamo 15 giorni per raccogliere le proposte e vedere come arrivare ad assegnare» ci dice l’assessora allo sport Claudia Mazzetti.

Al di là della proposta dall’Asd Kids Sport Education, ci sono potenziali altre realtà interessate? «Durante il sopralluogo erano intervenute altre associazioni, che non hanno poi partecipato al primo bando. Attendiamo questo nuovo bando per capire chi è interessato».

Quanto alla realizzazione del nuovo complesso sportivo, il cantiere in zona Azalee è ancora in corso. Quando sarà pronto?

«Serviranno ancora un paio di mesi per finire i lavori». Per cui i nuovi impianti porebbero essere pronti appunto per il periodo centrale dell’estate.

Il bando andato deserto è stato segnalato anche dalla lista civica Obiettivo Comune Gallarate, che nel suo post ha notato polemicamente che la struttura “ad ora resta senza alcuna gestione semmai ne avrà una in futuro”, anche se come detto il cantiere è ancora in corso (nello stesso post Ocg interviene anche sul futuro affidamento di un’altra struttura sportiva in realizzazione, il palazzetto dello sport).

Il progetto delle aree nuove, come presentato nel 2022

Il nuovo impianto della “Cittadella dello sport”, che amplia quello esistente delle Azalee, è frutto di un progetto avviato a fine 2022.

L’altro investimento consistente attualmente in programma è quello del palazzetto, la cui collocazione è stata spostata su terreni accanto alla piscina di Moriggia, in contiguità con il complesso natatorio, l’altro polo sportivo cittadino.