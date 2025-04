La comunità accademica dell’Insubria piange Noemi Fiordilino

La comunità accademica dell’Università dell’Insubria, insieme alla rettrice Maria Pierro, esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Noemi Fiordilino, studentessa di Scienze della mediazione, investita il 29 marzo a Lurago Marinone di Como mentre cercava di soccorrere un coniglio. Il conducente dell’auto, un 32enne con un tasso alcolemico oltre i limiti e la patente scaduta, non si è fermato dopo l’impatto ed è ora accusato di omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso.

Il funerale di Noemi, che sarebbe stata prossima ai 21 anni, si terrà oggi, giovedì 3 aprile alle 16:30, nella chiesa parrocchiale di Vertemate con Minoprio, il suo paese di residenza.

Noemi aveva frequentato il Liceo Giovio e, amante delle lingue straniere, aveva deciso di proseguire i suoi studi all’Insubria, dove era molto apprezzata per il suo impegno. Al momento dell’incidente, Noemi era insieme al fidanzato Sameh Youssef, 21 anni, che ha cercato disperatamente di trattenerla mentre veniva trascinata dall’auto. La giovane è deceduta poco dopo l’incidente all’ospedale Sant’Anna di Como.

Per affrontare il dolore di questa tragica perdita, la famiglia, come riportato dal sito dell’Università, ha scelto di condividere una citazione di Fernando Pessoa: «La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto».