La Croce Rossa di Varese a Roma: al servizio della comunità nei giorni del funerale del Papa

Prosegue senza sosta l’impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese a Roma, in occasione delle giornate che accompagnano i funerali di Papa Francesco. I volontari hanno presenziato con un Posto Medico Avanzato allestito nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, supportato anche da un’ambulanza di centro mobile di rianimazione, per garantire assistenza sanitaria immediata a chiunque ne avesse bisogno.

Accanto all’attività sanitaria, i volontari soccorritori sono stati impegnati anche nel coordinamento operativo e nella gestione della segreteria da campo, attività essenziali per l’efficacia degli interventi.

A Centocelle, inoltre, la Cri varesina ha collaborato alla realizzazione di una nuova struttura di supporto destinata al servizio mensa per il personale impegnato sul campo. Un lavoro di squadra che si rinnova ogni giorno, al fianco della comunità.

«Partecipare ai funerali del Santo Padre in uniforme da volontari della Croce Rossa è un’esperienza che va oltre ogni parola – scrivono in una nota -. In questi momenti solenni, tra il silenzio carico di rispetto e la preghiera collettiva del mondo, sentiamo il privilegio e la responsabilità di essere non solo una presenza operativa, ma anche un simbolo di umanità, vicinanza e solidarietà. Essere volontari significa scegliere ogni giorno di esserci, con il cuore, nei momenti più significativi della vita delle persone e della storia». Il comitato di Varese esprime, infine, il proprio ringraziamento sentito a tutti i volontari coinvolti.