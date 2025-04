“La cucina in viaggio”: a Materia i sapori sostenibili di The Bluebird Kitchen

Un appuntamento dedicato al gusto, alla sostenibilità e al viaggio come forma di scoperta e trasformazione. Lunedì 14 aprile alle ore 21.00, Materia Spazio Libero ospita “La cucina in viaggio”, una serata a cura di The Bluebird Kitchen, il progetto di Francesca Giovanni.

Un’occasione per lasciarsi ispirare da ricette principalmente vegetali, semplici e stagionali, ma anche per raccogliere suggerimenti su come vivere in modo più consapevole, prendendosi cura della casa, del proprio benessere e dell’ambiente. Il tutto accompagnato da consigli di viaggio e riflessioni su percorsi quotidiani più leggeri e sostenibili.

Francesca Giovanni, con il suo approccio autentico e accessibile, guiderà i partecipanti attraverso una narrazione che unisce la cucina al vivere responsabile, offrendo spunti concreti per iniziare (o continuare) un cammino di cambiamento.