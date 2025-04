La danza racconta il cinema con lo spettacolo “Vision on Stage”

Torna l’appuntamento con lo spettacolo di fine anno accademico 2024/25, firmato Backstage Studio by Genesi asd – Scuola di Danza & Fitness di Barasso affiliata a Uisp – che promette emozioni, talento e tanta energia: “Vision on Stage”, un viaggio tra i titoli più iconici del cinema musicale e delle serie TV che ci hanno fatto cantare, sognare, ballare.

Attraverso il linguaggio della danza con i diversi stili studiati – classico, moderno, hip hop, contemporaneo, musical – i ballerini della scuola di danza porteranno sul palco tutto ciò che si trova nella home di una piattaforma streaming. Proprio per questo motivo, il palinsesto prende il nome di fantasia “Vision on Stage”, un contenitore immaginario in cui ogni titolo scelto racconta un’emozione, un ricordo, una parte di noi.

Ma quest’anno l’appuntamento sarà ancora più speciale: si festeggiano i 60 anni dell’incredibile direttrice Francesca Restuccia, fondatrice e cuore pulsante della scuola. Per l’occasione, moltissimi ex allievi e artisti a lei legati torneranno a esibirsi sul palco, creando un’atmosfera carica di affetto, energia e gratitudine. Una vera e propria festa danzante che unisce generazioni.

A impreziosire lo spettacolo, per la prima volta, alcuni brani verranno eseguiti dal vivo grazie alle straordinarie voci di Arianna Scanziani, Laura Giudici, Sofia Valente e Fabrizio Taffuri. E non finisce qui: ospite speciale della serata sarà Fulvio De Leo, danzatore di break dance di fama internazionale, vincitore di numerose competizioni nazionali e internazionali, pronto a travolgere il pubblico con la sua energia e il suo stile unico.

Le coreografie originali sono state curate dalle insegnanti Sonia Dotti, Graziella Di Spirito, Giulia Sciuto, Lara Cova e naturalmente Francesca Restuccia. Il concept visivo, le scenografie digitali e la progettazione grafica portano la firma creativa di Elena Ragazzi.

“Vision on Stage” vi aspetta per due imperdibili appuntamenti: sabato 10 maggio alle 20.00 e domenica 11 maggio alle 15:30, al teatro Giovanni XXIII di Cassano Magnago.

Un’esperienza da vivere, condividere e ricordare. Perché ogni storia che abbiamo amato può prendere vita, danzando. Per biglietti e info: 333 606 8287 – mail: asd.genesi@gmail.com.