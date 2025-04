Sequestrata una valigetta con carte Pokémon non dichiarate alla dogana italo-svizzera di Ponte Tresa

Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso la dogana di Ponte Tresa, in collaborazione con i militari della compagnia della guardia di finanza di Luino, hanno intercettato e sottoposto a controllo un cittadino straniero residente in Svizzera. L’uomo transitava dal varco pedonale italo-svizzero trasportando una scatola di cartone sigillata, senza dichiararne il contenuto alle autorità doganali.

All’apertura del pacco, funzionari e finanzieri hanno rinvenuto 38 carte collezionabili Pokémon, del valore complessivo stimato in oltre 3mila euro. Poiché la merce non era stata dichiarata e dunque i previsti diritti doganali (dazio e IVA) non erano stati pagati, le carte sono state sottoposte a confisca amministrativa.

Questa operazione congiunta tra l’Ufficio delle Dogane di Varese e le Fiamme Gialle di Luino conferma l’attenzione posta dalle autorità nella lotta al contrabbando e alla tutela della sicurezza economico-finanziaria, anche in un settore peculiare come quello del collezionismo.

Fenomeno delle carte Pokémon: un mercato in forte espansione

Negli ultimi anni, il collezionismo delle carte Pokémon è diventato un fenomeno globale, interessando non solo appassionati nostalgici, ma anche investitori attratti dalla rapida crescita del valore di determinati esemplari. Alcune carte rare hanno infatti raggiunto valutazioni da record, superando anche cifre di diverse centinaia di migliaia di euro.

Carte Pokémon come asset di investimento

Le carte sequestrate

Le carte Pokémon, specialmente se rare o in condizioni perfette, sono ormai considerate veri e propri beni rifugio da molti investitori. Esistono carte limitate o appartenenti a specifiche edizioni che hanno visto moltiplicare il proprio valore nel corso del tempo, diventando appetibili sia per collezionisti che per investitori professionali.

Le regole doganali: obblighi e sanzioni

Le normative doganali prevedono che tutti i beni trasportati attraverso frontiere internazionali, specialmente se di valore elevato, siano dichiarati alle autorità competenti, pagando i relativi dazi e imposte. La mancata dichiarazione rappresenta una violazione che può portare alla confisca della merce e all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e pecuniarie.

La dogana di Lavena Ponte Tresa