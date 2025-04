La gita è finita: la gru coronata, regina del lago di Varese, è tornata a casa sua

La Gru Coronata, che per diverse settimane è stata l’attrazione del lungolago della Schiranna, è tornata a casa, cioè allo Zoo di Varese da cui era scappata tempo fa.

A confermarlo, il proprietario dell’animale esotico Giambattista Lamperti, che ci ha spiegato: «Si è spostata dalla Schiranna ed è stato qualche giorno sul lago Maggiore, prima di volare a Cocquio Trevisago, dove si è infilata in un pollaio di un signore in una casa ai limiti di prati molto grandi».

L’uomo ha subito segnalato la sua presenza ai legittimi proprietari, che hanno quindi potuto “riportarla a casa”.

Probabilmente, a portarla più lontano è stato il Luna Park, arrivato a fine marzo sulle rive del lago di Varese. «Probabilmente le luci e l’aumento della gente l’ha disturbata, convincendola a spostarsi… ma alla fine ha cercato un posto che la tranquillizzasse, e il pollaio assomigliava a casa sua. Va ricordato che è un animale nato in cattività, e non è al sicuro in libertà, come qualcuno talvolta ha pensato».