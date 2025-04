La Malnatese promossa in Seconda Categoria, il presidente Bernasconi: “Stagione pazzesca”

È stata una giornata di festa quella di domenica 27 aprile per la Malnatese. Davanti a circa 600 spettatori, più della metà dei quali provenienti dalla città del Ponte di Ferro, la squadra di mister Achille Maresca ha battuto 2-1 il Casbeno nello spareggio di Terza Categoria festeggiando così la promozione in Seconda. Un risultato importante per la città e per la società, che ripresentava una squadra nei campionati maggiori dopo due anni di pausa.

«Sapevamo di poter fare un buon campionato – spiega il presidente Marco Bernasconi – ma non fino a questo punto. Siamo tutti molto contenti, è stata una stagione pazzesca. Rimettere in piedi una prima squadra era una scommessa e l’abbiamo vinta. Abbiamo sfruttato l’ottima ossatura della juniores, che l’anno scorso ha raggiunto la finale del suo campionato, inserendo qualche innesto».

«Devo fare un applauso al mister e ai giocatori perché hanno costruito un gruppo magnifico nel quale anche chi ha giocato meno ha dato una grande mano senza lamentarsi mai – prosegue il pres -. Questo risultato ci fa ben sperare per il futuro, anche perché la metà dei ragazzi sono di Malnate e gli altri sono dei paesi limitrofi, in alcuni casi che avevano già giocato con la nostra società. Ora guardiamo avanti, affronteremo la Seconda con almeno metà della rosa di quest’anno e rinforzando con ragazzi di categoria. L’obiettivo sarà la salvezza, poi si vedrà».