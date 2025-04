La musica è bellezza: la scuola civica “Isabella Pellegrini” di Besozzo apre le porte al mondo

La Scuola Civica di Musica “Isabella Pellegrini” è una interessante realtà educativa e culturale, che contribuisce a far sì che i ragazzi imparino l’arte della bellezza, per alcuni fucina di un talento congenito, per altri trampolino di un’abilità non ancora conclamata, per altri veicolo aggregativo utile a consolidare amicizie, competenze e consapevolezza. La Scuola civica di musica “Isabella Pellegrini”, che fa parte della Società cooperativa Musica per Varese, presieduta dal Maestro Marco Aceti, è collegata ad importanti partner tra cui i Conservatori di Como, Gallarate, Novara e Pavia.

L’amministrazione comunale di Besozzo crede nel valore che i ragazzi possono attingere dallo studiare musica, dall’incontrarsi, dal frequentare un ambiente ricco di stimoli sostenuti ed affiancati da insegnanti altamente qualificati e soprattutto crede nel valore della cultura e della musica. Per questi motivi investe risorse importanti per sostenere questa iniziativa e da oltre 40 anni sostiene questa splendida realtà educativa e culturale che contribuisce a far sì che i ragazzi imparino l’arte della bellezza ed ha destinato anche questo storico edificio del comune di Besozzo a questa attività di scuola di musica.

La costruzione è una villa storica in stile Liberty del primo Novecento, nella frazione di Olginasio, immersa nel verde ed interamente dedicata alla musica. Ospita una grande sala con un pianoforte mezzacoda, dove si svolgono concerti manifestazioni oltre a diversi pianoforti verticali, armonium, tastiere, batterie, arpa, chitarre, percussioni per animazione musicale, impianti di amplificazione per canto distribuiti nella varie aule disposte sui diversi piani dell’edificio. Il 10 maggio i valori su cui l’istituto civico si fonda e si riflette potranno esprimersi appieno in una giornata di celebrazioni, con incontri, concerti, saggi, mostre e con molti spunti e motivi d’interesse da seguire.

La vice direttrice Maria Paola Molinari, artefice dell’organizzazione dell’evento afferma: «In un momento storico cosi difficile, si è pensato di offrire un evento che parli della bellezza del mondo a partire della musica. In un pomeriggio di musica non stop si esibiranno tutti gli allievi della scuola contemporaneamente nelle varie aule, insieme ad una splendida e ricca mostra fotografica dell’artista Antonio Mercadante che esporrà oltre 140 fotografie di bambini da tutto il mondo e numerosi strumenti musicali ed abiti della tradizione popolare provenienti da varie parti del pianeta. La serata terminerà con il concerto del gruppo musicale Linda Melodia che proporrà un repertorio di Jazz Etnico con spiccate influenze Capoverdiane. Il tutto sarà contornato dalla bellezza dei fiori e dei sapori delle nostre terre offerti dal Vivaio Spertini di Laveno e dall’azienda Bu’fala di Besozzo».