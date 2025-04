La nuova rettrice dell’Insubria Maria Pierro in visita a Materia

Università, cultura e territorio. La rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, ha fatto visita questa mattina alla nuova sede di VareseNews. Accompagnata dal responsabile della comunicazione dell’ateneo, Flavio Saturno e dall’addetta stampa, Laura Balduzzi, è stata accolta dal direttore Marco Giovannelli e dai giornalisti della redazione.

La visita a Materia, l’ex scuola di Sant’Alessandro di Castronno riaperta al pubblico da VareseNews dall’inizio del 2025, è stata anche l’occasione per confrontarsi su tematiche diverse – dalla cultura alla “terza missione” dell’ateneo – presentare le attività organizzate dal giornale nella sua nuova sede, confrontarsi sulle relazioni con il territorio e sui progetti nell’ambito della formazione post diploma.

«In questi mesi – ha spiegato la professoressa Pierro – abbiamo cercato di consolidare i rapporti con la provincia, il comune e le associazioni locali e di potenziare le iniziative che vogliamo attivare nell’interesse del territorio insubre di Varese e Como».

L’incontro con i tirocinanti

Alla sede di Materia la rettrice ha poi incontrato alcuni studenti dell’ateneo che, proprio in queste settimane, stanno svolgendo il tirocinio nell’ambito dei percorsi di studi in Scienze della comunicazione. Un gruppo di ragazzi ha presentato un progetto realizzato nel corso dello stage e dedicato alla comunicazione della Via delle api

L’intervista