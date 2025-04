La Pasqua dell’Atleta 2025 celebra lo sport a Busto Arsizio

Il 12 aprile 2025 si svolgerà l’attesissima Pasqua dell’Atleta a Busto Arsizio, un evento che ogni anno celebra il valore dello sport e dei suoi protagonisti nella basilica di San Giovanni.

L’iniziativa, organizzata dall’A.S.S.B. (Associazione Società Sportive Bustesi) in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, vedrà premiati atleti, dirigenti e società sportive che si sono distinti per i loro successi e per l’impegno profuso nella promozione dello sport nel territorio.

Questa edizione si arricchisce del patrocinio del Panathlon Club La Malpensa, che da anni supporta l’iniziativa con il suo impegno nella valorizzazione dei valori sportivi come la solidarietà, la competizione sana e il rispetto reciproco.

I Premiati dell’Edizione 2025

Durante la cerimonia, saranno assegnati numerosi premi a coloro che hanno lasciato un segno importante nel panorama sportivo bustese, suddivisi in varie categorie che vanno dai dirigenti agli atleti, fino alle società sportive che si sono distinte per i loro risultati.

Premio Invernizzi: sarà assegnato a Augusto Stefanazzi della Pro Patria Bustese Twirling, un riconoscimento alla sua carriera e al suo impegno nell’ambito sportivo bustese.

Dirigenti Sportivi e Atleti Scomparsi: verrà ricordata la memoria di figure fondamentali per lo sport della città, come Giampiero Calloni, Luigi Gualdoni, Rosario Vadalá, Fabio Bastianon, Serguei Oudalov e Gianpiero Rosanna, tutti scomparsi ma mai dimenticati.

Riconoscimenti alle Società Sportive: in particolare, la CAS Sezione Calcio riceverà un premio per il suo 60° anniversario di attività, un traguardo che testimonia il suo impegno e la sua longevità nel panorama calcistico locale.

Dirigenti, Allenatori e Ufficiali di Gara

Tra i premiati per il loro contributo fondamentale nella gestione e formazione degli atleti, figurano Diego De Bernardi di CrossFit Il Tempio, Maestro Vitale Monti del Centro Taekwondo e Valeria Radice della Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva. Ognuno di loro ha contribuito alla crescita di giovani talenti e alla diffusione dei valori dello sport.

Menzioni Speciali: verranno inoltre premiati con Menzioni Speciali numerosi atleti e tecnici, tra cui Vincenzo Barretta, Vincenzo Romeo e Fabrizio Magretti di CrossFit Il Tempio, Flavio Carminato del Vespa Club e la Squadra Serie D Ld Silver Femminile della Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva, tra gli altri.

I Campioni del 2025

L’edizione 2025 della Pasqua dell’Atleta darà ampio spazio anche ai campioni mondiali, europei e italiani, che hanno portato onore alla città nelle competizioni internazionali. Tra i premiati spiccano:

Team Junior Serie C (Campionato Italiano – Pro Patria Bustese Twirling)

Emiliano Pablo Gallazzi, Oro Mondiale e Oro Europeo nel Nuoto Categoria Master

Andrea Sesso, Campione Italiano Fisdir Getto del Peso Indoor (Pro Patria Arc)

Riccardo Maino, Oro Mondiale ai Trisome Games (Pro Patria Ginnastica Bustese Sportiva)

Milena Marcante e Stefania Gallazzi, entrambe Oro Mondiale Duo Master Sincro (Busto Nuoto)

Riconoscimenti Aggiuntivi

Oltre ai premi per gli atleti e le società, saranno assegnati anche importanti premi per il servizio allo sport. Il premio per il servizio al territorio sarà consegnato a Roberto Paulon, per il suo costante impegno nella promozione e crescita delle attività sportive locali.

Premio alla Carriera: Dario Andriotto riceverà il prestigioso Premio alla Carriera, un riconoscimento che celebra la sua lunga e significativa carriera nel mondo dello sport.

Infine, il Trofeo allo Sport andrà al Master Boxe, un altro esempio di eccellenza sportiva che ha contribuito a fare crescere e promuovere la boxe a Busto Arsizio.

Premio Speciale

Un Premio Speciale verrà assegnato ai vincitori del Bando Regionale “Crescere Insieme”, che ha coinvolto diverse realtà sportive locali, tra cui CrossFit Il Tempio Dei Gladiatori, Pro Patria Judo, Csk, La Mini Nell’Orto, Shooting Academy e Master Boxe. Questi gruppi sono stati premiati per il loro impegno nel favorire la crescita sportiva e sociale dei giovani.