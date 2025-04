La posizione sull’ospedale unico Busto-Gallarate agita le acque nel centrosinistra

Nell’area del centrosinistra si è creata una certa agitazione intorno al tema dell’ospedale unico Gallarate-Busto, già al centro di (molte) preoccupazioni negli ultimi giorni intorno all’ulteriore riduzione di posti letto.

Una dichiarazione di Samuele Astuti, consigliere regionale Pd per il Varesotto, ha creato subbuglio nella zona del Basso Varesotto.

Intervistato da Malpensa24, alla domanda se si farà veramente l’ospedale unico, il consigliere Pd ha esordito dicendo «mi auguro di sì, che si faccia anche rapidamente, perché ormai hanno smontato i due ospedali», ha detto puntando sul paradosso di due ospedali ormai da anni indeboliti, in assenza di quello nuovo.

Parole che hanno iniziato a rimbalzare online nel fronte contrario. Spingendo Astuti a puntualizzare: «Non ho cambiato idea, eravamo contrari all’ospedale unico già ai tempi di Gallera e lo siamo ancora».

Tra le prime reazioni all’intervista, quelle nelle file di Europa Verde: «Ora sappiamo con chi non allearci» ha scritto Filiberto Zago, esponente dell’area ambientalista a Gallarate e attivista del Comitato Salviamo gli alberi, che sabato animerà il doppio corteo dedicato al tema dell’ospedale unico, della offerta sanitaria, dell’ambiente (due temi connessi nella misura in cui il nuovo ospedale sarà costruito sugli ultimi terreni verdi che separano le due città).

«Il Pd prima pareva titubante, ora leggiamo che è favorevole» dice Zago, esprimendo il disorientamento per le parole di Astuti riportate nell’intervista, intitolata da Malpensa24 “Astuti sull’ospedale unico: «Ne parlate da 15 anni, adesso fatelo»”.

Un certo disorientamento è comprensibile: solo pochi giorni fa il Pd di Gallarate aveva ribadito una linea dura, di rifiuto totale del progetto, dopo l’ulteriore riduzione dei posti letto che è emersa dai documenti dell’Asst Valle Olona. «Riteniamo il progetto completamente irricevibile» aveva detto Giovanni Pignataro, riconoscendo che si trattava di un cambio di linea, fino ad attestarsi a una netta contrarietà.

D’altra parte, nel tempo il Pd di Busto ha tenuto una posizione meno “attiva” nel contrasto al nuovo polo (che comunque resterebbe in territorio bustocco), concentrandosi più sul destino delle aree da dismettere o da riutilizzare dell’attuale ospedale.

Di certo le reazioni alle parole di Astuti hanno avuto una certa diffusione, contrastate anche con una certa veemenza sui social.

Così il consigliere oggi chiarisce:«Se si guarda l’intervista integrale è chiaro che non abbiamo cambiato opinione: la nostra proposta iniziale, quasi dieci anni fa, era un percorso di investimenti importanti sui due ospedali esistenti, che la maggioranza ha rigettato, prima con Gallera, poi con Moratti e poi con Bertolaso. Una volta avviato il procedimento abbiamo contestato la scelta dell’area, sostenendo la opportunità di realizzare un nuovo ospedale sul sedime dell’attuale Busto» (una soluzione che era stata scartata dalla maggioranza di Regione Lombardia; a questa idea si rifà anche il Pd di Busto, con riferimento al documento provinciale del 2018).

E ora invece? «A maggior ragione siamo sconcertati adesso – continua Astuti – vedendo i dati dei posti letto accreditati, dimezzati rispetto a quelli annunciati nel 2015. Dopo che gli ospedali esistenti sono sempre più depauperati, chiuderanno due ospedali per realizzarne uno solo, a Busto».

In effetti anche nell’intervista iniziale “incriminata” Astuti usava l’aggettivo «inaccettabile», già usato dal Pd a Gallarate, e ribadiva che «l’area non è assolutamente idonea».

Ma la sintesi della prima risposta, i titoli e forse anche una certa fretta hanno fatto scattare la polemica interna all’area del centrosinistra e dei contrari all’ospedale unico.

Il tutto avviene alla vigilia della doppia manifestazione di sabato, lanciata dalle associazioni della zona e su cui le forze politiche non si sono sbilanciate o pronunciate in modo definitivo (la civica Obiettivo Comune Gallarate ha chiarito non ci sarà).