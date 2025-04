La Prefettura intensifica le misura di vigilanza per le festività

Si è tenuto nella mattina di giovedì 17 aprile, presso la Sala Motta della Prefettura di Varese, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, alla presenza dell’Avv. Iametti e dell’Arch. Di Toro, in rappresentanza del Presidente della Provincia, del Dott. Catalano, in rappresentanza del Sindaco di Varese, del Dott. Mazza, Questore, del Ten. Col. Giuliani, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Ten. Col. Crisci, in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza nonchè dei rappresentanti delle specialità della Polizia di Stato del territorio.

Gli argomenti all’ordine del giorno hanno riguardato, tra l’altro, le misure di vigilanza e prevenzione da adottare in occasione delle prossime festività pasquali e delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, connotate da un notevole movimento di persone e da un sensibile incremento della circolazione stradale verso le principali località turistiche.

Nell’ambito della suddetta riunione è stata disposta l’intensificazione dei servizi coordinati di prevenzione e controllo del territorio per garantire il regolare svolgimento delle attività collegate alle suddette festività e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.