La Pro Loco di Cassano Magnago presenta ‘I Racconti del Cammino’: una serata dedicata alla cultura del camminare

Venerdì 11 aprile alle 20.45, all’interno dell’ex Chiesa di San Giulio, la Pro Loco di Cassano Magnago presenterà il suo primo evento culturale del 2025: “I Racconti del Cammino“. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, sarà dedicata al benessere fisico e all’attività sportiva legata al piacere del camminare, con l’intento di promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

L’obiettivo principale della serata è quello di coinvolgere emotivamente i cittadini attraverso le testimonianze dirette di chi ha trasformato il cammino in una pratica quotidiana, non solo benefica per la salute, ma anche capace di rafforzare il legame con il territorio. Si trasmetterà un messaggio positivo e motivazionale, volto a incentivare l’attività motoria amatoriale, sia mediante l’adesione a gruppi spontanei nati tra appassionati, sia attraverso l’iscrizione a società sportive locali.

Tra i protagonisti dell’incontro vi sarà Elisabetta Palumbo, fondatrice del gruppo “Camminando in Salute”, riconoscibile in città per le caratteristiche pettorine gialle, simbolo di un presidio attivo e partecipato del territorio. Interverrà anche Gino Piludu, noto per le sue scampagnate e iniziative legate al cammino. Lo scrittore Piero Colombo racconterà le emozioni e le fatiche vissute durante le sue esperienze sui sentieri montuosi, sottolineando il profondo rispetto che questi luoghi meritano. Infine, la dottoressa Consolaro offrirà consigli pratici sulla corretta alimentazione da adottare in relazione all’attività fisica, con suggerimenti utili per adattare la dieta alle diverse esigenze energetiche del nostro organismo.

La serata si inserisce all’interno di un più ampio progetto culturale e formativo che la Pro Loco sta sviluppando sul territorio. Tra le attività già avviate vi è una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Ismaele Orlandi”. Il progetto, sostenuto dalla dirigente scolastica dottoressa Ferrari e realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Noi Camionisti, coinvolge gli alunni delle classi prime e seconde in un percorso educativo mirato a far comprendere l’importanza di una corretta interazione con i mezzi pesanti, come camion e autobus. L’attenzione è rivolta in particolare alle accortezze necessarie per aiutare i conducenti a garantire la sicurezza di tutti.

Il percorso si concluderà lunedì 26 maggio con una giornata speciale in cui gli studenti potranno osservare da vicino un vero camion, parcheggiato all’interno del cortile dell’istituto. In quell’occasione verranno anche premiati i vincitori del concorso “Il Camion e il Mondo in Strada”, che ha visto gli alunni impegnati nella realizzazione di disegni a tema sicurezza stradale.