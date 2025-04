La scuola Bach Ho di Somma Lombardo vola ai Mondiali di Qwan Ki Do

La scuola Bach Ho di Somma Lombardo è pronta a rappresentare l’Italia sulla scena internazionale: dal 11 al 13 aprile parteciperà al Campionato del Mondo di Qwan Ki Do – Kids e Juniores, in programma al Pala Castellotti di Lodi. Un appuntamento prestigioso che vedrà la partecipazione di circa 800 giovani atleti, tra i 6 e i 17 anni, provenienti da ogni parte del mondo: Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Romania, Senegal, Marocco, Algeria, Irlanda, Moldavia e naturalmente Italia.

A scendere in campo per i colori italiani saranno anche 18 allievi della scuola Bach Ho, che si sono qualificati ai Campionati Nazionali e che affronteranno le prove mondiali accompagnati dal Maestro Antonio Saponaro, responsabile tecnico della scuola attiva a Somma Lombardo sin dagli anni ’80.

Le competizioni si articoleranno in diverse specialità: tecnica singola, synchro, gare a coppie e combattimento, in cui i giovani atleti metteranno alla prova le proprie abilità, frutto di anni di allenamento in una disciplina che unisce forza, tecnica e valori morali. Il Qwan Ki Do, arte marziale vietnamita fondata dal Maestro Pham Xuan Tong, si distingue infatti per il suo forte richiamo a principi come rettitudine, purezza d’animo, determinazione e altruismo.

«Ci auguriamo che questa importante vetrina internazionale possa dare luce alla nostra scuola – affermano con orgoglio gli istruttori – da anni radicata a Somma Lombardo e profondamente impegnata ad offrire ai ragazzi un luogo in cui crescere con passione, valori e spirito di comunità, lontano dalle distrazioni e dalle fragilità che spesso toccano il mondo giovanile».