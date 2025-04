La squadra maschile del Club Tennis Ceriano pronta per l’avventura nel Campionato nazionale di Serie B2

La formazione maschile del Club Tennis Ceriano si appresta a iniziare la sua avventura nel Campionato nazionale di Serie B2, al via venerdì 25 aprile. Sorteggiati nel girone 3, i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini esordiranno in trasferta contro il Tc Trento e poi saranno di nuovo in campo, questa volta in casa, domenica 27 aprile contro il Villa Carpena di Forlì. Due sfide ravvicinate che diranno molto sulle ambizioni del circolo brianzolo, a caccia di quella promozione sfuggita solamente all’ultimo confronto nella passata stagione.

«La prima partita è sempre delicata perché bisogna trovare gli equilibri di squadra – dice Ferrarini – a maggior ragione quest’anno visto che ci attende subito una trasferta e su campi in terra outdoor, per noi sempre un po’ ostici. Dobbiamo far bene sin da subito, perché il girone ha un livello medio molto alto e ci sarà da lottare fino alla fine. L’obiettivo è quello di sempre, cioè la promozione in B1, mancata davvero per poco nelle ultime tre stagioni. Sono convinto che il senso di appartenenza a questo gruppo da parte dei ragazzi, dallo spagnolo Soriano Barrera ai componenti storici della squadra come Alessio Zanotti e Mattia Rossi, fino agli elementi del vivaio, possa fare la differenza».

Sempre domenica 27 aprile, la formazione femminile di Serie C cercherà di tornare alla vittoria dopo la battuta di arresto nella seconda giornata contro le bresciane della Pro Tennis School di Borgosatollo, le quali si sono imposte con un severo 4-0 sulle ragazze capitanate da Silverio Basilico e Stefano Mazzola. L’avversaria dell’ultima partita del girone 2 sarà però il Tc Zanica, al comando della classifica del raggruppamento proprio con la Pro Tennis School. «C’è ovviamente del rammarico per come è andata contro le bresciane, che formano una squadra complessivamente difficile da affrontare – ha commentato Basilico – Ci rimane la sfida contro Zanica, il team più tosto del girone, ma il fondamentale successo nella prima giornata contro lo Sportrend dovrebbe garantirci la salvezza senza passare dai play-out, indipendentemente dall’esito del prossimo incontro. Mantenere la categoria e permettere alle nostre giovani di fare esperienza sono gli obiettivi che ci siamo posti per questa stagione: direi che siamo sulla strada giusta».

Serie C femminile, seconda giornata

Pro Tennis School b. Ct Ceriano 4-0

Alica Rusova (P) b. Ilaria Pennati (C) 6-4 6-2, Mara Grossi (P) b. Giorgia Russo (C) 6-3 6-4, Chloe Chambers (P) b. Bianca Franchi (C) 6-2 1-6 6-4, Grossi/Rusova (P) b. Pennati/Morotti (C) 4-1 rit.

Calendario Serie B2 maschile, Girone 3

25 aprile: Ct Trento – Ct Ceriano

27 aprile: Ct Ceriano – Villa Carpena

11 maggio: San Colombano – Ct Ceriano

18 maggio: Ct Ceriano – Asv Partschins

25 maggio: Ct Ceriano – Tc Guidizzolo

1 giugno: riposo

8 giugno: Ct Ceriano – Tennis Cantù

Serie B2 maschile 2025: la formazione del Club Tennis Ceriano

Adria Soriano Barrera (2.1), Alessio Zanotti (2.2), Mattia Rossi (2.4), Matej Vocel (2.4), Tobia Baragiola Mordini (2.5), Andrea Cardella (2.6), Lorenzo Furia (2.7), Nicolò Pirrello (3.1), Matteo Volpi (3.4), Eugenio Ferrarini (4.1).