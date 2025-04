La stampa rivela in anticipo i nomi dei concorrenti. Salta il bando per l’ippodromo di Varese

Il Comune di Varese ha fatto sapere di aver iniziato la procedura di revoca dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse legate alla concessione del compendio comunale dell’ippodromo delle Bettole. «La revoca – scrive in una nota l’amministrazione comunale – si è resa necessaria poiché i nominativi degli operatori interessati a partecipare alla seconda fase della procedura sono apparsi sulla stampa locale, nonostante la seconda fase della procedura finalizzata alla presentazione delle offerte non si fosse ancora conclusa».

L’amministrazione comunale con questa decisione vuole mettersi al riparo da qualsiasi contestazione circa il rispetto della concorrenza e la configurazione di un’eventuale turbativa d’asta. «Il prudenziale divieto di pubblicazione anticipata dei nominativi degli interessati prima della effettiva presentazione delle offerte – sottolinea la nota stampa del Comune – secondo consolidata giurisprudenza, è alla base del principio generale di tutela della concorrenza, che governa tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di prevenire possibili turbative. Viene di conseguenza avviata la procedura di revoca, con eventuale futura apertura di un nuovo procedimento».

