La Varesina va a Sondrio, la Castellanzese attende la Folgore Caratese

Domenica 27 aprile alle 15 andranno in scena le partite del trentasettesimo e penultimo turno del Girone B di Serie D. La Varesina sarà ospite della Nuova Sondrio e dovrà cercare di portare a casa tre punti fondamentali per tornare a sperare nel piazzamento playoff. La Castellanzese se la vedrà con la Folgore Caratese per conquistare punti pesanti per evitare i playout.

NUOVA SONDRIO – VARESINA

La Varesina è reduce da una bruciante sconfitta per 3-2, rimediata nell’ultima sfida casalinga contro la Casatese Merate, seconda forza del campionato. Tale stop ha compromesso la corsa ai playoff delle Fenici che ora si trovano addirittura a -3 punti dal quinto posto, occupato da Pro Palazzolo e Desenzano, entrambe a quota 66 punti. Ma nulla è ancora perduto perché nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto tra Casatese Merate e Desenzano e la formazione di mister Marco Spilli in caso di successo a Sondrio tornerebbe a sperare nella partecipazione agli spareggi. I rossoblù affronteranno la Nuova Sondrio che è una delle squadre più in forma del campionato, con il sesto miglior rendimento del girone nelle ultime cinque uscite. Questo periodo positivo ha permesso alla squadra di mister Marco Amelia di fare uno scatto decisivo per la salvezza, issandosi all’undicesimo posto con 44 punti al pari del Breno. L’ex portiere aveva debuttato sulla panchina biancazzurra proprio nella sfida di andata, quando la Varesina si impose per 3-2.

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE

La Castellanzese arriva dal vitale successo ottenuto sul campo del Sant’Angelo (2-0), che le ha consentito di portare a +8 il distacco sul Magenta e questo da regolamento significherebbe la non disputa dei playout e la conseguente salvezza diretta per i neroverdi. Questo vantaggio andrà conservato in queste ultime due giornate, anche se non sarà facile perché la squadra allenata da mister Amedeo Mangone è attesa da due sfide impegnative contro Folgore Caratese e Desenzano, entrambe le compagini devono ancora consolidare il loro piazzamento in top5. Domenica al “Provasi” arriva la Caratese che vorrà dare continuità al 5-0 rifilato al Ciliverghe e centrare una vittoria che le consentirebbe di qualificarsi matematicamente ai playoff. I neroverdi dal canto loro dovranno cercare a tutti i costi di fare punti e magari ritrovare il successo tra le mura amiche, in quella che è l’ultima gara interna della stagione regolare. Nella gara di andata si impose la formazione brianzola con un sonoro 5-1.