L’Agorà della Salute: domenica di prevenzione, sport e informazione al PalaMaGo di Olgiate Olona

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere 2025, domenica 11 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, il PalaMaGo di Olgiate Olona ospiterà l’evento Agorà della Salute, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e allo sport, aperta alla cittadinanza e promossa da IMI24 Network ETS – Associazione degli Infermieri di Malattie Infettive.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con Croce Rossa, Cooperativa Sociale Albatros Onlus e con il patrocinio di numerose strutture socio-sanitarie del territorio, tra cui ASST Valle Olona, ASST Ovest Milanese, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Niguarda, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese.

Uno spazio di incontro per informare e ascoltare

L’Agorà della Salute rappresenta un’occasione unica per la comunità: non solo un luogo dove ricevere informazioni utili sui servizi sanitari e sociali disponibili, ma anche uno spazio di ascolto e confronto, pensato per raccogliere i bisogni e le esigenze di chi vive il territorio, coinvolgendo attivamente cittadini, operatori e istituzioni.

Screening gratuiti e corner dedicati

Durante tutta la giornata saranno disponibili screening gratuiti su:

saturazione dell’ossigeno

glicemia

pressione arteriosa

quadro ematico

peso corporeo e composizione

Sarà inoltre attivo un baby corner, spazi per il counselling (nutrizionale, psicologico, pediatrico, vaccinale e per l’HIV) e diversi info point dedicati a ospedali, servizi territoriali e servizi per le persone.

L’inaugurazione, con i saluti delle autorità, è prevista alle ore 10:00, seguita dall’apertura ufficiale dell’Agorà.

Informazioni pratiche

Dove: PalaMaGo, via Armando Diaz 63, Olgiate Olona (VA)

Quando: Domenica 11 maggio 2025, dalle 10.00 alle 19.00

Promotore: IMI24 Network ETS – www.imi24network.it

Segreteria organizzativa: T.M.T. Srl – Via Mecenate 12, 20138 Milano

Un appuntamento da non perdere per conoscere meglio i servizi socio-sanitari del territorio, prendersi cura della propria salute e contribuire a una comunità più consapevole e solidale.