L’alpinista Tommaso Lamantia racconta la scalata del K2 a Varano Borghi

La sottosezione del Club alpino italiano di Varano Borghi ospita l’alpinista Tommaso Lamantia al teatro comunale di Varano Borghi sabato 5 aprile alle ore 21:00.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei programmi culturali organizzati dalla sottosezione alla quale sono invitate le sezioni Cai della provincia di Varese e tutti coloro che amano la montagna.

La conquista del K2

Tommaso Lamantia descrive l’emozionante ascesa al K2 compiuta lo scorso 28 luglio, attraverso immagini e filmati della salita sulla “montagna degli Italiani” e seconda cima più alta del nostro pianeta con i suoi 8611 m di altezza.

L’alpinista Varesino, membro della spedizione organizzata dalla sezione Cai di Biella, racconta i dettagli della sua solitaria ed entusiasmante ascensione, gli aspetti organizzativi, gli aneddoti, le coincidenze che in un’impresa come questa devono convergere nella giusta direzione per conseguire il successo della spedizione.

Una serata da non perdere per vivere emozioni, che solo la montagna può regalare e l’Himalayana accentuare.

La storia di Tommaso Lamantia

Tommaso Lamantia ha mosso i primi passi in montagna grazie al gruppo Cai di alpinismo giovanile, passione che è lievitata nel corso degli anni e che gli ha permesso di scalare in tutto il mondo, dalle nostre Alpi alle cime in Nord America, alle pareti inaccessibili del Cerro Torre in Sud America sino all’incontro con le vette più alte in Himalaya. Tommaso Lamantia è anche membro del Soccorso alpino varesino, accademico del Cai e consulente per la commissione tecnica del Club alpino italiano.