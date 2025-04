Lamborghini e carrozzine elettriche: il Wheelchair GP 2025 sulla pista di Rozzano

Oltre trenta piloti in pista, ma i loro mezzi sono speciali: al Wheelchair Gp si corre infatti a bordo delle sedie a rotelle elettriche. Una giornata straordinaria di sport, inclusione ed emozioni, alla pista Big Kart di Rozzano.

All’evento hanno partecipato oltre trenta concorrenti provenienti da tutta Italia, tra cui un ragazzo da Udine, uno da Sanremo e diversi da Torino, Bergamo e Brescia. I partecipanti erano di tutte le età e di entrambi i sessi, a dimostrazione di come la passione per lo sport superi ogni barriera anagrafica e di genere.

La manifestazione è stata resa possibile grazie all’impegno di Michele Sanguine, 40enne di Gallarate affetto da DMD (distrofia muscolare di Duchenne) e presidente onorario dell’associazione promotrice dell’evento, al sostegno di numerosi sponsor che hanno creduto nel progetto, e alla generosità di circa quaranta volontari, che hanno lavorato senza sosta per garantire il successo della giornata.

La gara è stata suddivisa in categorie per garantire equità tra i partecipanti: hanno gareggiato sia carrozzine elettroniche, dotate di diverse velocità, sia carrozzine manuali equipaggiate con dispositivi di trazione come il Triride.

A rendere ancora più speciale l’evento, la straordinaria partecipazione della Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri di Milano, che ha accompagnato la giornata con una coinvolgente esibizione musicale, e un tocco di adrenalina grazie alla presenza di una delle due prestigiose Lamborghini Huracán della Polizia di Stato, messa a disposizione dalla Questura di Bologna, che ha svolto il ruolo di safety car durante la gara.

L’atmosfera è stata quella di un vero stadio: tantissimi supporter hanno animato la giornata con bandiere sventolanti e un tifo caloroso e incessante, creando un’energia unica e travolgente.

Il Wheelchair GP di Rozzano ha rappresentato non solo un momento di sport e divertimento, ma anche un forte messaggio di inclusione, dimostrando come passione, collaborazione e impegno possano abbattere ogni barriera.