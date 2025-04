L’Associazione La Musica nel Cuore attiva uno sportello on line per le vittime di bullismo

Nel 2024, il 68,08% dei giovani italiani ha dichiarato di aver assistito ad atti di bullismo o di cyberbullismo 1 . Le cause più comuni di bullismo sono l’aspetto fisico (60% per le femmine, 49% per i maschi) e la personalità (46% per le femmine, 56% per i maschi) 2 . Inoltre, la scuola rimane il luogo principale in cui si verificano episodi di bullismo 3 .

È in questo contesto che Giorgia Testa, Presidente dell’associazione La Musica del Cuore (www.lamusicadelcuore.it), annuncia la creazione, nell’ambito del progetto Supereroi, di uno sportello online creato appositamente per supportare le vittime di bullismo nelle scuole. L’associazione, da sempre impegnata nel supporto ai bambini cardiopatici e alle loro famiglie attraverso la musica e il teatro, amplia così la sua missione con un’iniziativa dedicata a chi vive situazioni di disagio legate al bullismo.

L’associazione lavora per normalizzare le cicatrici, non solo fisiche ma anche emotive, e diffondere una cultura dell’empatia e del rispetto, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in un cambiamento sociale concreto.

Le figure professionali dello sportello contro il bullismo

Allo sportello opereranno tre professioniste con competenze complementari per offrire supporto psicologico e legale alle vittime e alle loro famiglie. Francesca Grandi, psicologa clinica e psicoterapeuta sistemico-relazionale in formazione, si dedica a promuovere il benessere emotivo e relazionale, aiutando individui, coppie e famiglie a trasformare dinamiche disfunzionali e migliorare la comunicazione. Gloria Livorsi, psicologa clinica e psicoterapeuta della Gestalt in formazione, offre uno spazio di ascolto e di crescita personale per chiunque desideri rimettersi in contatto con sé stesso e con gli altri, valorizzando la consapevolezza emotiva e l’autenticità di ogni essere umano nella relazione terapeutica. Valentina Minervini, praticante avvocato e consulente legale esperta in diritto penale, fornirà assistenza legale qualificata, con particolare attenzione alla tutela delle persone vulnerabili. Insieme, queste professioniste offriranno un servizio integrato di ascolto, sostegno e tutela per contrastare il fenomeno del bullismo con un approccio multidisciplinare.

«Con la creazione di questo sportello vogliamo offrire un punto di riferimento sicuro per tutti quei ragazzi che si sentono soli di fronte al bullismo. Nessuno dovrebbe affrontare questa battaglia da solo: il nostro obiettivo è accogliere, ascoltare e dare strumenti concreti per ritrovare fiducia in sé stessi e nel mondo che li circonda. – ha commentato Giorgia Testa – Io ho subito tantissimo bullismo per le mie cicatrici, tanto che ero arrivata ad odiarle. Ci ho messo anni per riuscire ad accettarle e l’idea dello sportello è nata proprio dalla mia esperienza personale e dal desiderio di aiutare i bambini e i ragazzi che si trovano in quella situazione con strumenti concreti. È fondamentale poter dialogare con loro e lavorare sull’accettazione di sé e degli altri, oltre che sull’ascolto attivo»