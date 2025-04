Lavori sulla Milano-Domodossola, le modifiche alla circolazione ferroviaria

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico sulla rete lombarda. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Gallarate e Rho dalle ore 22:40 di sabato 5 alle ore 05:25 di lunedì 7 aprile 2025.

Nel dettaglio, domenica 6 aprile i treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea, sono cancellati tra Milano Centrale e Domodossola, per garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste corse con bus tra Milano Centrale e Domodossola, e viceversa. I treni EC 46 e 41 sono garantiti nella tratta Milano Centrale – Venezia Santa Lucia e viceversa.

I treni del Regionale della relazione Milano – Domodossola sono cancellati tra Rho e Gallarate e sono previste corse con bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self service e presso i desk assistenza in stazione. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia e l’invio di SMS ed e-mail personalizzate ai clienti prenotati.