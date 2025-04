Le Aquile Ferrara si prendono la rivincita: Skorpions sconfitti 42-14

Dopo il successo casalingo all’esordio stagionale del “Franco Ossola”, gli Skorpions Varese incassano una pesante sconfitta al “Mike Wyatt Field” di Ferrara. Le Aquile si riscattano del primo match stagionale e si impongono con un netto 42-14, ribaltando l’esito della gara d’andata. (Foto Cinzia Roganti)

Per la formazione di coach Billy Volek, si tratta della quarta sconfitta in campionato. Un passivo che pesa, non solo per l’ampio scarto, ma anche perché il record di 2-4 rimette in discussione le possibilità di playoff dei varesini.

Gli Skorpions, nonostante qualche buona giocata offensiva — touchdown firmati dalla corsa di Marcheselli e dal lancio di McClure per Rai — non sono riusciti a mantenere il ritmo degli avversari né a trovare le contromisure adeguate per frenare l’impeto delle Aquile, che sono così riuscite a ottenere un largo successo.

Servirà una serie di vittorie nelle prossime sfide agli Skorpions per riaprire le speranze di post season e rimettere in positivo la stagione. Domenica prossima, 13 aprile, i varesini sono chiamati a conquistare una vittoria sul campo ligure dei Pirates Albisola. Una gara da non sbagliare.