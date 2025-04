Le cappelle del Sacro Monte attraverso una nuova luce, a Bodio la mostra fotografica di Walter Capelli

Non è facile immaginare che cosa deve aver provato Walter Capelli, l’appassionato fotografo azzatese, mentre, solo, dentro le cappelle della Via Sacra, immortalava le statue che danno vita ai Misteri del Rosario. Lui stesso ha parlato di una varietà di emozioni, di “visioni”, di un contatto intimo e spirituale con le sculture e gli affreschi.

Il Sacro Monte di Varese, gioiello architettonico della provincia e sito riconosciuto dall’UNESCO, si prepara a essere raccontato sotto una luce completamente nuova grazie al progetto artistico e fotografico di Walter Capelli.

Il fotografo ha deciso di valorizzare questo luogo simbolico, addentrandosi nelle cappelle e immortalando le sculture e gli affreschi con un’illuminazione studiata ad hoc, capace di donare un carattere inedito e tridimensionale alle opere. Ne è nata una mostra fotografica davvero unica che sarà visibile, proprio in prossimità di Pasqua, a Villa Puricelli, a Bodio Lomnago.

“Il Sacro Monte ce l’ho nel cuore” ha detto Capelli, spiegando la genesi del suo lavoro, nel corso di una conferenza stampa oggi, mercoledì 2 aprile, a Villa Puricelli. “Volevo creare qualcosa di artistico, un contributo per valorizzare le cappelle e mostrarle sotto una luce nuova. Sono convinto di aver liberato dalle loro grate, le sculture che arricchiscono le Cappelle, dando loro nuova vita e una prospettiva universale”.

“Le statue, spesso immobili e silenziose, sono diventate protagoniste di un dialogo intimo, trasformate grazie alla luce e al mio sguardo in opere vive, dinamiche e cariche di espressività – continua il fotografo -. L’ispirazione è scaturita dal desiderio di avvicinarmi fisicamente e artisticamente alle rappresentazioni sacre, non come spettatore esterno, ma come parte attiva della scena. Ho voluto offrire al pubblico un accesso inedito a questi spazi, svelando dettagli invisibili e ricreando la vitalità dei soggetti rappresentati”.

La sua ricerca artistica non si è limitata a fotografare le sculture così come appaiono, ma ha voluto rivelarne la forza espressiva intervenendo con una propria illuminazione, capace di amplificarne il carattere e la drammaticità.

Per esaltare ulteriormente la sua visione, Capelli ha adottato una tecnica innovativa: gli scatti vengono stampati su lastre di metallo contorte e ripiegate, arricchite da pennellate bianche e tratteggi di grafite, dando vita a un effetto tridimensionale di forte impatto visivo.

La mostra “ATTRAVERSO IL LIMITE – Visione di Passione e Silenzio”

Il progetto prende forma nella mostra “ATTRAVERSO IL LIMITE – Visione di Passione e Silenzio”, che sarà ospitata nel Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago dal 12 al 26 aprile 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Amici di Filippo in collaborazione con Villa Puricelli, si inserisce nell’ambito della rassegna annuale “La Farfalla e il Racconto”, dedicata alla memoria di Paola, cofondatrice dell’associazione.

Fabio Fidanza, presidente degli Amici di Filippo ha spiegato: “Conosciamo Walter da tempo e siamo rimasti colpiti dalla sua raffinata tecnica fotografica. Quando ci ha parlato di questo progetto, ci è sembrato naturale legarlo alle iniziative in programma per il Giubileo 2025. La mostra rappresenta un omaggio al Sacro Monte e al talento di un artista del nostro territorio.”

Durante la conferenza stampa, Nicoletta Romano, direttrice del mensile “Living is Life”, ha descritto il lavoro di Capelli come “innovativo in tutto, capace di mostrare con uno sguardo inedito la profondità delle sculture. Non è solo fotografia, è una scultura tridimensionale”. Don Eros Monti, arciprete di Santa Maria del Monte, ha sottolineato invece il valore spirituale dell’opera: “Il percorso giubilare è proprio questo: dare uno sguardo capace di andare oltre l’ostacolo, i limiti. Walter ci offre una prospettiva nuova, capace di farci vedere speranza e bellezza.”

Capelli stesso ha condiviso il suo legame emotivo con il progetto: “Mi sono sentito un collaboratore di chi ha creato queste sculture. Entrare nelle cappelle, osservarle con una luce diversa, mi ha permesso di dialogare con loro. Ho avuto delle visioni, ho visto dettagli che spesso sfuggono. Il mio progetto non si concluderà qui”

La mostra proporrà 30 opere. “La via sacra del Sacro Monte invita a immergersi in un percorso di introspezione” ha commentato la sindaca Eleonora Paolelli. “Queste cappelle sono spesso chiuse al pubblico, ma attraverso la mostra sarà possibile superare questo limite ed immergersi nell’arte”.

Infine, il direttore di Villa Puricelli Maurizio Di Muro ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di coinvolgimento: “In un periodo difficile come quello attuale, l’arte e la fotografia possono essere strumenti di bellezza e riflessione, capaci di parlare a tutti, a partire dai giovani.”

L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 12 aprile alle 17:30.