Le iniziative di Ats Insubria per la Giornata Mondiale della Salute 2025

In occasione della Giornata Mondiale della Salute 2025 in programma il 7 aprile, ATS Insubria, in collaborazione con le ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona, promuove eventi e iniziative per sensibilizzare la popolazione sulle opportunità offerte dai programmi di prevenzione e promozione della salute, anche con sedute vaccinali e attività collegate ai percorsi di screening. Inoltre, sono previste attività di divulgazione di stili di vita sani per migliorare la qualità della vita dei cittadini e molto altro.

«La salute pubblica è una delle priorità della nostra Agenzia – spiegano dalla direzione dell’Agenzia -. Abbiamo stilato un programma che coinvolge quanto più possibile tutti quegli attori che ogni giorno lavorano a stretto contatto con i cittadini: docenti, walking leader, personale dei consultori e dei centri per la famiglia sono tra i nostri alleati migliori, in quanto moltiplicatori di messaggi, per diffondere una cultura di promozione e prevenzione della salute».

Tanti gli appuntamenti in programma fino al 15 aprile: si è partiti venerdì 4 con la conferenza stampa di presentazione degli eventi del “Calendario della Prevenzione della Salute” in collaborazione con Comune di Como e ASST Lariana, mentre sabato 5 la direzione strategica dell’Agenzia partecipa all’inaugurazione della Welfare Week dell’Ambito Territoriale di Tradate.

Lunedì 7 doppio appuntamento: una formazione peer educator presso l’IIS Gadda Rosselli di Gallarate e un momento informativo sull’offerta di screening in un’azienda aderente al programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP – Workplace Health Promotion – Lombardia”.

Martedì 8 gli esperti di ATS Insubria saranno invece impegnati in un webinar che coinvolgerà oltre 50 Walking leader, ovvero persone formate per condurre un Gruppo di Cammino, ai quali verrà offerto un approfondimento sul tema delle vaccinazioni. In serata, al Comune di Luisago, un evento per promuovere sul territorio l’attivazione dei Gruppi di Cammino, un’attività di movimento all’aria aperta che diventa un’occasione per ridurre fattori di rischio reali per malattie, come obesità, ipertensione e sovrappeso ed un momento importante di socializzazione concreta.

La formazione è prevista anche per i referenti della rete Scuole che Promuovono Salute, giovedì 10 a Fino Mornasco.

Appuntamento venerdì 11 e lunedì 14 con gli operatori dei consultori di rispettivamente di ASST Valle Olona e CF accreditati per un momento di formazione sui temi relativi alla promozione della salute con un focus sui programmi scolastici e i primi 1.000 giorni di vita. Il medesimo percorso è stato proposto agli operatori dei consultori di ASST Sette Laghi il 4 aprile: coinvolti complessivamente ben 120 “addetti ai lavori” considerando l’appuntamento con il personale dei consultori di ASST Lariana.

Il personale dei Centri per la Famiglia del territorio, lunedì 14, sarà invece coinvolto in un momento di approfondimento sui principali temi di prevenzione e promozione della salute: screening, vaccinazioni, sani stili di vita.

Programma sul sito di ATS Insubria.