Lega Saronno: “Continuità, collaborazione, rafforzamento e giustizia per riportare la sicurezza in città”

La Lega di Saronno torna a mettere sul “tavolo” della campagna elettorale il tema della sicurezza, accusando gli amministratori uscenti di consegnare ai cittadini “una città più insicura e peggio gestita”.

«I reduci dell’amministrazione Airoldi-Pagani dovrebbero assumersi la responsabilità per l’attuale situazione di mancanza di sicurezza a Saronno – dice il segretario cittadino Angelo Veronesi – Hanno negato per anni che vi fosse un problema sicurezza, salvo prendere qualche provvedimento di facciata quando venivano presi di mira dai giornalisti della radio, della Tv e di Striscia. Solo in quel momento parlavano dando aria alla bocca, rivelando di non sapere niente di sicurezza e di contare ancora meno sia ai tavoli provinciali sia ai tavoli regionali, sia ai tavoli governativi».

«I reduci dell’amministrazione Airoldi-Pagani stanno consegnando una città più insicura e peggio gestita – aggiunge – Hanno gestito male i rapporti con le forze dell’ordine e con la prefettura, con la Provincia, con la Regione e i ministeri competenti, scaricando addosso agli altri tutte le colpe. L’irresponsabilità ha causato danni evidenti alla città. L’inazione, la mancanza di continuità, la totale incapacità amministrativa nel gestire la sicurezza hanno portato ad una situazione senza precedenti in città. Situazione di insicurezza che ha causato la fuga dei cittadini – ne abbiamo persi 1000 negli ultimi anni – e la fuga dei commercianti, basti guardare quanti negozi hanno abbassato le serrande».

Quattro le parole chiave della Lega per risolvere la situazione e riportare la città alla normalità: «La Lega porterà maggiore sicurezza e normalità alla città. La prima parola chiave per la sicurezza è: continuità. La continuità nei controlli e nella prevenzione del crimine porterà una maggiore sicurezza. Lo abbiamo già dimostrato durante l’amministrazione Fagioli e sapremo confermarlo nell’amministrazione Azzi. La seconda parola chiave è collaborazione tra la Polizia locale e le forze dell’ordine. La collaborazione consente un pattugliamento continuativo ed efficace arrestando e ai ministeri competenti per un rafforzamento delle forze dell’ordine in città. La terza parola chiave per la sicurezza è: rafforzamento delle forze dell’ordine. La Lega si è già mossa presso i Ministeri competenti per un rafforzamento delle forze dell’ordine in città. La quarta parola chiave infine è giustizia. Una stretta collaborazione con gli organi di giustizia consentirà di sensibilizzare i giudici sul problema sicurezza in città, consentendo di punire adeguatamente chi crea problemi e difficoltà per i cittadini che lavorano e per le famiglie saronnesi».