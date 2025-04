Legalità e impegno civile: a Varese le testimonianze agli studenti di chi ha scelto la giustizia come professione

Una mattinata di riflessione e orientamento sulle opportunità professionali nel settore della legalità e delle forze dell’ordine ha animato il Salone Estense di Varese nella mattina del 10 aprile.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, dalla Procura della Repubblica, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dall’Associazione Nazionale Magistrati e da UCIIM Lombardia, era rivolto ai giovani studenti delle ultime classi delle superiori e ha visto la partecipazione di una serie di protagonisti del panorama giuridico e delle forze dell’ordine, che hanno condiviso le loro esperienze e fornito utili indicazioni per chi non solo ha già scelto, ma ha anche magari solo “nel cuore” di intraprendere una carriera in questo ambito.

In particolare, sono intervenuti a raccontare il mondo delle professioni legate alla legalità il pm Lorenzo Dalla Palma della Procura di Varese, Sabrina Ditaranto sostituto procuratore al Tribunale per i Minorenni di Milano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese Crescenzo Sciaraffa, il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Gagliardo, il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Varese Roberto Leonardi e l’ispettrice della sezione anticrimine della Questura di Varese Romina Fontana.

LE TESTIMONIANZE

Ogni relatore ha avuto l’opportunità di condividere la propria esperienza, motivazioni e le sfide incontrate nel corso della carriera. Sabrina Ditaranto, sostituto procuratore del Tribunale per i Minorenni, ha sottolineato come la magistratura rappresenti un lavoro di difesa dei valori dello Stato, e di come sia importante avere una forte passione per svolgerlo. Lorenzo Dalla Palma, pm della Procura di Varese, ha raccontato come, proprio grazie ad un incontro come quello organizzato al Salone Estense, abbia trovato la sua strada nel mondo della giustizia: «Anche se inizialmente non avevo molta voglia di partecipare a eventi simili, oggi ringrazio quel professore che mi ha illuminato su ciò che volevo fare» ha spiegato ai ragazzi.

Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ha parlato della sua evoluzione personale, spiegando come la voglia di farsi strada, partendo dalle vie di Foggia, la sua città natale, lo abbia portato a scegliere la carriera nelle forze dell’ordine, aiutato dalla sua passione per il diritto e ispirato dalla figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa e dall’impegno nella lotta contro la criminalità organizzata.

Anche il comandante dei Carabinieri Marco Gagliardo ha condiviso il suo percorso, che ha avuto inizio cme figlio di un carabiniere: «Sono cresciuto con il desiderio di servire la società, e la carriera nei Carabinieri è stata la risposta a quella domanda che mi ponevo da ragazzo: ‘Cosa posso fare per la mia società?”», ha raccontato. Aggiungendo che, sebbene i sacrifici siano tanti, la passione per il proprio lavoro deve essere sempre più forte.

Roberto Leonardi, presidente dell’ANC Varese, ha invece raccontato la sua esperienza nella riorganizzazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, trasformata da un’entità prevalentemente ludica a una realtà di volontariato che contribuisce attivamente alla società. «Io sono figlio di Carabiniere, la caserma di via Magenta la conosco perchè correvo a cercare il mio papà in quei corridoi. Ma sono stato carabiniere solo per il tempo della leva, poi ho studiato Legge e sono diventato docente di diritto Amministrativo a Brescia. Il caso però mi ha fatto rincontrare l’Arma quando mi hanno chiesto di ricreare un gruppo ANC qui a Varese. Ho accettato ma ho interpretato a modo mio l’associazione, dandole una più forte impronta di volontariato. Ora da sei siamo diventati cinquanta e abbiamo servito, ad esempio, nei mesi più difficili della pandemia, nei centri vaccinali».

Infine, il dirigente scolastico provinciale Giuseppe Carcano ha sottolineato come il lavoro nelle forze dell’ordine e nella giustizia non solo risponda a una vocazione personale, ma sia soprattutto un impegno per il bene della comunità. Questo messaggio ha accompagnato la mattinata, offrendo agli studenti presenti non solo una panoramica delle opportunità professionali in questo ambito, ma anche una riflessione profonda sul senso di responsabilità e passione che caratterizza chi sceglie di dedicarsi alla difesa della legalità.

IL RICORDO DI ROCCO CHINNICI

La seconda parte della mattinata è stata caratterizzata dalla presentazione del libro “L’Italia di Rocco Chinnici”, scritto dall’ufficiale dei Carabinieri Alessandro Averna Chinnici, che ha approfondito la figura e l’eredità dello zio magistrato, Rocco Chinnici, simbolo della lotta alla mafia. L’incontro è stato moderato dal docente di Storia Contemporanea dell’Università dell’Insubria Antonio Orecchia.