Lesioni e umiliazioni e moglie e figlia, 67enne allontanato dalla famiglia a Gallarate

Nella serata di giovedì 10 aprile, la Polizia di Stato di Gallarate ha notificato ed eseguito l’allontanamento dalla casa familiare di un sessantasettenne di Gallarate, cittadino italiano, accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti dei familiari. La misura cautelare è stata emessa dal coercitiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, convinto dai dati raccolti dagli agenti del Commissariato di via Ragazzi del ’99, retto da Luigi Marsico.

Dalle attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e portate avanti dagli agenti del Commissariato di Gallarate, è emerso che l’uomo da anni sottoponeva la moglie a gravi ed umilianti vessazioni, costringendola a sopportare penose condizioni di vita coniugale, tanto che la donna si era dovuta allontanare dalla propria abitazione senza poter nemmeno recuperare i propri effetti personali.

Anche la figlia, vessata con minacce e insulti, era arrivata a temere per l’incolumità propria e dei familiari, tanto da modificare profondamente le proprie abitudini di vita. Gli investigatori hanno raccolto una serie di elementi in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, perpetrata dall’uomo nei confronti degli agenti del Commissariato in occasione di un intervento richiesto dalla moglie dell’indagato.

I circostanziati ed oggettivi riscontri acquisiti hanno consentito al Giudice di emettere a carico dell’uomo la misura dell’allontanamento della casa familiare, con divieto di avvicinamento alle parti offese. Inoltre, come previsto dalla specifica normativa inerente ai reati di specie del c.d. “codice rosso”, al fine di rafforzare ulteriormente la tutela delle vittime, all’uomo sarà applicato il c.d. “braccialetto elettronico”.