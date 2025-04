Lezioni all’aperto per gli studenti di Malnate con la Festa dello Sport e della Pace

Riceviamo e pubblichiamo il commento del presidente della Consulta Sportiva di Malnate, Davide Paolo Longo, dopo la bella giornata di martedì primo aprile, che ha visto gli studenti delle scuole primarie di Malnate partecipare alla Festa dello Sport e della Pace. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, si è svolta al campo sportivo “Nino Della Bosca” di via Milano a Malnate.

Come Presidente della Consulta Sportiva di Malnate desidero condividere la grande partecipazione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato la Festa dello Sport e promozione della Pace, svoltasi il 1° aprile presso il Campo Sportivo di via Milano.

Da diversi anni ormai, insieme alla Consulta Sportiva, alle associazioni del territorio alla scuola e con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Malnate, organizziamo questa iniziativa in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, che si celebra ogni anno il 6 aprile, anticipandola quest’anno per motivi organizzativi.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato con entusiasmo le 13 classi delle scuole primarie degli Istituti “Galbani”, “Bai” e “Battisti” (classi terze e quarte) e ben 13 associazioni sportive del territorio, che hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze per coinvolgere i bambini in tante attività.

La mattinata è stata un vero viaggio tra gli stand delle associazioni, alla scoperta di discipline sportive, alcune delle quali provenienti da altri paesi. Abbiamo avuto l’opportunità di far avvicinare i bambini allo sport, alle associazioni presenti e ai valori che ciascuna di esse porta avanti con passione sul nostro territorio. I bambini hanno potuto conoscere e sperimentare, tra le altre, il Sepak Takraw, sport tradizionale della Thailandia, il Nippon Kempo, promosso dall’ASD San Martino, il Taekwondo, proposto dall’ASD Essenza Taekwondo School di Malnate. Non sono mancati sport più noti come il tennis con l’ASD LMB Tennis Team, la pallacanestro con l’ASD Malnate Bugs, la danza con l’ASD Spazio Danza, l’alpinismo con il CAI Malnate, lo skateboard con l’ASD Rolling Maple e naturalmente il calcio con l’ASD Malnatese. A completare questo viaggio nello sport, lo stand dell’ASD Tribus, dedicato a sport e benessere, e quello del Centro Élite Fitness, che ha proposto attività di movimento e fitness per tutti.

Tra i momenti più divertenti della mattinata, la comparsa delle due mascotte delle scuole: Barti Bai per la scuola Bai e Draghetto Batti per la scuola Battisti, che hanno animato la festa e regalato sorrisi a tutti i presenti.

A conclusione della giornata, le parole della Sindaca di Malnate, Nadia Cannito, e del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, che hanno ricordato l’importanza di fare rete tra scuola, associazioni e istituzioni per promuovere i valori di inclusione, rispetto e collaborazione. Entrambi hanno sottolineato come l’impegno nello sport rappresenti una vera e propria scuola di vita, capace di insegnare ai più giovani il valore della costanza, del rispetto delle regole e del lavoro di squadra.

Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questa festa: ai bambini, agli insegnanti, alle associazioni, ai volontari, agli uffici comunali e ai nonni vigile. Questa giornata ci ha ricordato che lo sport è più di un gioco: è un modo per crescere insieme e costruire relazioni vere.

Davide Paolo Longo

Presidente consulta sportiva città di Malnate