L’impegno del “Terziario Avanzato” di Confindustria Varese per lo sviluppo di ITS Incom

“Siamo stati tra le prime aziende a credere e investire nel ruolo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sul territorio varesino. Da quasi 10 anni siamo tra i soci fondatori dell’ITS Incom. All’inizio siamo partiti con un solo corso e una ventina di studenti. Oggi, invece, Incom offre 18 corsi e coinvolge 600 alunne e alunni”. Queste le parole dell’imprenditore Bruno Paneghini, Presidente e Ad della Reti Spa di Busto Arsizio (società benefit, quotata in Borsa, e specializzata nei servizi di System Integration) e Presidente dell’ITS Incom, l’Istituto Tecnico Superiore post di diploma specializzato nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’occasione è stata l’assemblea del Gruppo merceologico “Terziario Avanzato” di Confindustria Varese che si è tenuta all’interno del Campus dell’azienda bustocca.

Un comparto che conta 142 imprese per 4.473 addetti (il 13.55% del totale delle aziende associate). Delle realtà del settore fanno parte, tra le altre, le imprese dell’information technology e della vigilanza, le agenzie di comunicazione, le agenzie per il lavoro, le assicurazioni e le aziende della sanità privata. A guidare il Gruppo merceologico, il Presidente, Giuseppe Zanolini della Weblink Srl di Varese. L’Assemblea di questo spaccato imprenditoriale ha rappresentato una delle tappe dell’ITS Study Tour, l’iniziativa lanciata da qualche mese da Confindustria Varese con l’obiettivo di far conoscere alle imprese le opportunità che si aprono, anche in termini di attrazione di giovani talenti, collaborando con le ITS Academy. “Realtà che, numeri alla mano – ha dichiarato il Presidente Zanolini – rappresentano uno strumento strategico sempre più efficace per la crescita occupazionale delle nostre aziende. E in questo contesto, il nostro Gruppo gioca un ruolo da protagonista nello sviluppo e nell’innovazione delle imprese”.

Da qui il dibattito all’interno del Terziario Avanzato di Confindustria Varese che ha visto la partecipazione da un lato, di ex studentesse e studenti dell’ITS Incom che oggi sono professionisti in alcune realtà varesine e dall’altro, dall’altro di manager con le loro testimonianze su come hanno seguito i giovani diplomati nel loro percorso professionale. Praticità dei corsi, possibilità di confrontarsi con docenti che sono per la maggior parte imprenditori, alto tasso di occupabilità e orientamento al lavoro: questi alcuni degli aspetti più importanti emersi.

“La collaborazione, nello specifico con Incom, è di lunga data – ha affermato Silvia Roberto, Human Resources Specialist della Area Spa di Vizzola Ticino -. Abbiamo avuto l’opportunità di accogliere le ragazze e i ragazzi in percorsi di tirocinio e di conoscerli e accompagnarli per un lungo periodo. Costruiamo con loro un legame professionale che spesso si traduce nella possibilità di inserimento in azienda. Sono 12, infatti, gli studenti che dopo il percorso di studio sono stati assunti in Area”. Internet of Things (IoT), cloud e cybersecurity: questi alcuni dei principali settori di interesse per l’azienda varesina.

A portare la propria esperienza è stat anche Sara Damino, Head of Marketing Communication & Account della Digitalminds Srl di Lonate Pozzolo: “Ci siamo avvicinati al mondo degli Istituti Tecnici Superiori perché non riuscivamo a trovare nell’offerta universitaria un corso specializzato che potesse offrire competenze tecniche nell’ambito della comunicazione, del marketing e del cloud development. Grazie all’incontro con Incom siamo riusciti ad inserire giovani talenti in questi comparti. Oggi, oltre ad ospitare le studentesse e gli studenti, ricopriamo, come azienda, anche il ruolo di docenti all’interno dei percorsi di studi proposti. È una collaborazione win-win”.

A confermare quanto gli ITS siano sempre più strategici nel far incontrare i giovani e le imprese sul terreno del lavoro è l’impegno crescente di Confindustria Varese, attraverso la propria società di servizi alle imprese Servizi Confindustria Varese Srl, nelle fondazioni che gestiscono queste realtà formative del territorio.

Queste le fondazioni partner:

L’organizzazione delle Assemblee dei Gruppi merceologici di Confindustria Varese è resa possibile anche grazie alla collaborazione di Umana.