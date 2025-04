Lions Day 2025: una Giornata di Salute, Solidarietà e Coesione Sociale a Castellanza

In occasione della tradizionale celebrazione del Lions Day, il 13 aprile, che avrà come centro quest’anno il Comune di Castellanza, i Lions Club Castellanza Malpensa, Lions Club Gorla Valle Olona e Leo Club LIUC, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizzano una serie di attività gratuite rivolte alla comunità, con lo scopo di promuovere la salute, la solidarietà e la coesione tra le realtà del terzo settore.

Il Lions Day è una manifestazione annuale che coinvolge i Lions Club di tutta Italia, impegnati ogni anno in attività di servizio e sostegno per il benessere delle comunità locali. L’iniziativa non ha finalità di lucro, ma punta a rafforzare il legame tra i vari soggetti territoriali e favorire l’integrazione e il sostegno delle persone in difficoltà.

Per l’edizione 2025, i Lions e Leo Club del territorio hanno realizzato un evento che coinvolge la cittadinanza con attività di screening sanitario gratuite, stand informativi e momenti di socializzazione.

«Il Lions Day è una manifestazione di respiro internazionale in cui l’attenzione alla salute e al benessere dei cittadini si intreccia con i valori della solidarietà e della coesione sociale –è il commento di Cristina Borroni, vicesindaco reggente del Comune di Castellanza-. Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di ospitare, quest’anno a Castellanza, questa importante iniziativa promossa dai Lions Club del territorio, che offre servizi concreti e gratuiti, come gli screening sanitari, ai nostri concittadini. In un periodo in cui la prevenzione e l’assistenza sanitaria assumono un ruolo sempre più centrale, iniziative come questa dimostrano quanto sia prezioso il contributo delle associazioni e del volontariato nel supportare le istituzioni. La sinergia tra Comune, Lions Club e le numerose realtà del terzo settore presenti sul nostro territorio rappresenta un modello virtuoso di collaborazione che intendiamo continuare a promuovere e sostenere. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa giornata che non è solo un’occasione di prevenzione, ma anche un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità».

Attività di Screening e Servizi Gratuiti

Nel corso della giornata, i cittadini potranno usufruire di quattro diversi tipi di screening:

_ Screening Senologico, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT),

grazie all’impiego di una postazione mobile attrezzata. Lo screening senologico sarà

disponibile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Prenotazione obbligatoria

chiamando il numero 380-8644677.

_Screening Ambliopia, a cura Dott.ssa Besozzi dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni, che si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 presso il Municipio di Castellanza. Accesso libero.

_ Screening Dermatologico, a cura del Dott. Angelo Soragni, per gli adulti, dalle 9.30 alle

12.30. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 380-8644677.

_ Screening Diabete, a cura dei Soci Lions, disponibile senza prenotazione dalle 9.30 alle

12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, nella hall di ingresso del Municipio.

Collaborazioni e Associazioni Coinvolte

Oltre al supporto del Comune di Castellanza, al quale è stata chiesta la concessione di patrocinio,

numerose realtà associative e di volontariato del territorio contribuiranno all’iniziativa:

_ LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori

_ Alpini di Castellanza con accoglienza e cucina per il pranzo

_ Fatti della stessa pasta – Cooperativa il Progetto

_ U.N.I.T.A.L.S.I. – Gruppo di Castellanza

_ Solidarietà Familiare

_ Mensa del Padre Nostro

_ Parallelo – Prodotti Solidali e Sostenibili

_ AIDO

Le associazioni saranno presenti nello spazio esterno del parcheggio tra Via delle Rimembranze e

Corso Giacomo Matteotti, con gazebo di 3×3 metri o 4×4 metri. L’area sarà allestita a partire dalle

ore 8.00, con smontaggio previsto alle ore 17.30.

Programma della Manifestazione

La giornata seguirà il seguente programma:

_ 9.30 – Apertura ufficiale del Lions Day 2025 con il taglio del nastro.

_ 9.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 – Avvio delle attività di screening senologico, diabete,

dermatologico e ambliopia. Le associazioni presenti nel parcheggio esterno si

presenteranno alla comunità.

_ 12.00 – 14.00 – Pranzo in allegria a cura degli Alpini di Castellanza nel cortile del Municipio.

_ 12.00 – 14.00 – Riunione organizzativa e di coordinamento Lions, presso la Sala della

Giunta (max 25 persone).

_ 13.30 – 17.30 – Ripresa delle attività di screening e degli stand delle associazioni.

_ 14.45 – Conferenza del Dott. Pellerin, presidente LILT Varese, nella Sala Colonne del

Municipio.

_ 16.00 – Tour guidato del Municipio di Castellanza, Palazzo Carminati Brambilla, a cura

dell’Amministrazione Comunale.

_ 17.30 – Termine della manifestazione e ringraziamenti.

Un Evento di Solidarietà e Inclusione

Questa giornata si presenta come un’opportunità per rafforzare la coesione sociale e sensibilizzare la popolazione riguardo tematiche sanitarie e di volontariato, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale delle associazioni e dei Lions Club nella comunità. La manifestazione si svolgerà in un clima di grande partecipazione e apertura, con l’obiettivo di favorire il benessere collettivo e il supporto reciproco.